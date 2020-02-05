AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

«الصحفيين» تبدأ تلقى الاشتراك في مشروع العلاج حتى 15 فبراير الجاري

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:17 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
بدأت اليوم نقابة الصحفيين فى تلقى الاشتراك والتجديد فى مشروع العلاج مرة أخرى للذين لم يتمكنوا من الاشتراك خلال الفترة الماضية وذلك حتى ١٥ فبراير الجارى.

وأعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، موافقة مجلس النقابة على مد الاشتراك في مشروع العلاج للصحفيين وأسرهم، حتى ١٥ فبراير الجاري كحد أقصى.

وكان رئيس اللجنة، قد تقدم للمجلس بطلب المد، لتمكين الزملاء الذين حالت ظروف سفرهم أو تواجدهم بالمحافظات دون التمكن من الاشتراك قبل ٢فبراير،ويعد المد فرصة أخيرة، مع سريان التقسيط لمن يرغب.

كما يحق لأي زميل إيفاد من ينوب عنه للاشتراك أو تجديده، وفي حال التقسيط يستوجب حضوره بشخصه؛ لإنهاء الإجراءات.

وفي حال كون الزميل يشترك لأول مرة، يرجى إحضار المستندات التالية :-صورة فوتوغرافية لكل مستفيد و إحضار كارنيه النقابة، ويجوز كارنيه السنة السابقة على الاشتراك في المشروع  و صورة من قسيمة الزواج في حالة الاشتراك للزوجة  وصورة من شهادة ميلاد العضو في حالة الاشتراك للوالدة و صورة من شهادة ميلاد الأبناء في حالة اشتراك أي منهم .

ويجدر الإشارة إلى أحقية الزملاء المشتركين في المشروع، الإضافة طوال العام في الحالات التالية :-
١- الزوج أو الزوجة، في الزواج الحديث، في مدى زمني، حده الأقصى شهران من تاريخ تحرير قسيمة الزواج.
٢- المولود، حديث الولادة، يُضاف خلال شهرين من تاريخ تحرير شهادة الميلاد.
٣- بالنسبة للمواليد خارج مصر، يُضاف خلال شهر من العودة لأرض الوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التجاريين تعلن عن برنامج الرعاية الصحية لعام 2020.. تعرف على التفاصيل والشروط

نقابة الصحفيين خلال 2019.. حرب الكيانات الوهمية.. وافتتاح معهد لـ تدريب الصحفيين.. وبروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي لإنشاء مستشفى النقابة

أيمن عبد المجيد: آخر فرصة للاشتراك في مشروع علاج الصحفيين نهاية يناير

آخر موعد للاشتراك بمشروع علاج الصحفيين 2 فبراير

مد الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين حتى 15 فبراير الجاري

مد الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين حتى 15 فبراير الجاري

ترشيحاتنا

الهلال السوداني يقرر الاستئناف على عقوبة الكاف بسبب مباراة الأهلي

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

حلا الترك تتهم والدتها بالسرقة

هل التخيلات الجنسية تستوجب الغسل؟.. الإفتاء ترد

30 صورة من جنازة الفنانة نادية لطفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر لوبيز دون مكياج بعد حفل Super Bowl.. شاهد

30 صورة من جنازة الفنانة نادية لطفي

بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة