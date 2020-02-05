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أخبار البلد

الحكومة: ضوابط للطرق التى تحتاج صيانة عاجلة.. والانتهاء قبل نهاية يونيه

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:34 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بروتوكول بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وتتضمن المرحلة الأولى ١٢ محافظة بإجمالي تكلفة مالية ٢ مليار جنيه.

وقال اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، انه خلال احدى منتديات الشباب قدم احد المتواجدين شكوى من سوء الطرق الداخلية بالمحافظات ، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور بحل مشكلات الطرق الداخلية وتم تشكيل لجنة لدراسة الطرق التي يجب تحسينها.

واضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ، انه سيتم تنفيذ الطرق تحت إشراف هيئة الطرق والكبارى ولجان مشتركة من مديريات الطرق بالمحافظات وتم وضع ضوابط للطرق التى تحتاج صيانة عاجلة وسيتم الانتهاء من هذه المشروعات قبل نهاية يونيه الجارى.
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