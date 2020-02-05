بحضور القنصل الفرنسي.. ختام مشروع بذور الأمل في الإسكندرية.. صور

شهدت الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ختام مشروع الطاقة الشمسية "بذور الأمل"، لتنمية التعليم الفني بالمدارس الصناعية بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"، والذي شمل مدرستي الرأس السوداء الصناعية بإدارة المنتزه ومدرسة الورديان الصناعية بنات بإدارة غرب.
جاء ذلك بحضور جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، ومينا مجدي ممثل المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وهمت أبو كيلة، مدير عام إدارة غرب، وسامي فضل مدير عام إدارة المنتزه، ومحمد مأمون مدير إدارة التعليم الصناعي.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المشروع يجعل الخريجين على دراية بكل ماهو جديد في عالم الصيانة الكهربائية، واستخدام مختلف الأدوات الحديثة.
أشار "الديب"، إلى أن المشروع جاء في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من ناحية والمعهد الأوربي للتعاون والتنمية من ناحية أخرى.
وأضاف، أن التعليم الفني هو الساعد الأيمن لخلق كوادر متميزة في شتى الصناعات مؤكدًا على إقبال كثيف من الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية مطلع العام الدراسي الجاري للالتحاق بمدارس التعليم الفني (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي).
وشمل برنامج اليوم كلمة الافتتاح وعرض للمشروع والهدف منه وعرض للأربعة مشاريع المشاركة كنماذج أولية لنظام الطاقة الشمسي استجابة لحاجة السوق الحقيقية في الإسكندرية .