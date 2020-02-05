AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بحضور القنصل الفرنسي.. ختام مشروع بذور الأمل في الإسكندرية.. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:58 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
شهدت الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ختام مشروع الطاقة الشمسية "بذور الأمل"، لتنمية التعليم الفني بالمدارس الصناعية بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"، والذي شمل مدرستي الرأس السوداء الصناعية بإدارة المنتزه ومدرسة الورديان الصناعية بنات بإدارة غرب. 

جاء ذلك بحضور جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، ومينا مجدي ممثل المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وهمت أبو كيلة، مدير عام إدارة غرب، وسامي فضل مدير عام إدارة المنتزه، ومحمد مأمون مدير إدارة التعليم الصناعي.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المشروع يجعل الخريجين على دراية بكل ماهو جديد في عالم الصيانة الكهربائية، واستخدام مختلف الأدوات الحديثة.

أشار "الديب"، إلى أن المشروع جاء في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من ناحية والمعهد الأوربي للتعاون والتنمية من ناحية أخرى.

وأضاف، أن التعليم الفني هو الساعد الأيمن لخلق كوادر متميزة في شتى الصناعات مؤكدًا على إقبال كثيف من الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية مطلع العام الدراسي الجاري للالتحاق بمدارس التعليم الفني (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي).

وشمل برنامج اليوم كلمة الافتتاح وعرض للمشروع والهدف منه وعرض للأربعة مشاريع المشاركة كنماذج أولية لنظام الطاقة الشمسي استجابة لحاجة السوق الحقيقية في الإسكندرية .
بحضور القنصل الفرنسي.. ختام مشروع بذور الأمل في الإسكندرية.. صور
بحضور القنصل الفرنسي.. ختام مشروع بذور الأمل في الإسكندرية.. صور
بحضور القنصل الفرنسي.. ختام مشروع بذور الأمل في الإسكندرية.. صور
بحضور القنصل الفرنسي.. ختام مشروع بذور الأمل في الإسكندرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق شوقي يلتقي سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث التعاون وعرض تجربة بلاده

حصاد 2019 | نماذج متميزة من المعلمين والطلاب كرمتهم التعليم خلال العام

تعليم الإسكندرية تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم الإسكندرية تستقبل وفدا صينيًّا لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.. صور

تعدي مدير مدرسة ثانوية على طالب بالإسكندرية بسبب بوست فيسبوك

ترشيحاتنا

في الشرقية.. فلاح ينهي حياة شقيقه بتحريض من زوجته

موجز السوشيال ميديا.. بعد بناء زوجها لمسجد أحدث ظهور لـ عبير صبري.. وإيه مزايا الرجل المصرى يتصدر تويتر

وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لـ قوائم الانتظار أجرت 381 ألف عملية جراحية

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2020

هل التخيلات الجنسية تستوجب الغسل؟.. الإفتاء ترد

استولى على 4 ملايين من مواطنين.. حبس الجزار النصاب فى الغربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة من جنازة نادية لطفي

توقفي عنها فورًا.. 5 عادات خطيرة تسبب ظهور التجاعيد المبكرة

بملابس سوداء.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف نحافتها