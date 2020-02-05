بحضور القنصل الفرنسي.. ختام مشروع بذور الأمل في الإسكندرية.. صور

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المشروع يجعل الخريجين على دراية بكل ماهو جديد في عالم الصيانة الكهربائية، واستخدام مختلف الأدوات الحديثة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المشروع يجعل الخريجين على دراية بكل ماهو جديد في عالم الصيانة الكهربائية، واستخدام مختلف الأدوات الحديثة.