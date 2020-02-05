AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يتفقد قريتي القرشية وشنراق مركزا إنتاج العنب والزبيب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بزيارة لقريتي القرشية وشنراق مركز إنتاج الزبيب بمركز السنطة للوقوف على احتياجاتهما لتحويلهما إلى قرى نموذجية منتجة تستوعب أكبر عدد من العمالة وتكون نواة جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها، جاء ذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بمستوى القرى والنهوض بمستوى الخدمات بها.

وخلال الجولة؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه مراحل إنتاج الزبيب ، مؤكدًا أنه من المستهدف إحداث تطوير شامل للقرية من أعمال البنية التحتية وتوفير كافة مستلزمات الصناعة المتطورة التي تعتمد على النظم التكنولوجية مع الحفاظ التام على هوية القرية.


وأشار إلى  أن المحافظة بصدد تنظيم معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالمحافظة بطنطا والمحلة الكبرى لإظهار منتجات المحافظة وتقوية الفرص التسويقية لها.


محافظ الغربية يتفقد قريتي القرشية وشنراق مركزا إنتاج العنب والزبيب
محافظ الغربية يتفقد قريتي القرشية وشنراق مركزا إنتاج العنب والزبيب
محافظ الغربية يتفقد قريتي القرشية وشنراق مركزا إنتاج العنب والزبيب
محافظ الغربية يتفقد قريتي القرشية وشنراق مركزا إنتاج العنب والزبيب
محافظ الغربية يتفقد قريتي القرشية وشنراق مركزا إنتاج العنب والزبيب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد المنشآت الخدمية بالسنطة ويشدد علي حسن معاملة المواطنين

محافظ الغربية: تطوير القرى المنتجة وجعلها نموذجية وجاذبة.. صور

محافظ الغربية: نستهدف تطوير القرى المنتجة لتحويلها إلى نموذجية

رحمي يؤكد أهمية وضع الغربية على الخريطة السياحية الأثرية

محافظ الغربية يتفقد القرية المنتجة لتحويلها إلى نموذجية قريباً

لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة.. محافظ الغربية يتفقد قرية حصة شبشير

ترشيحاتنا

انتصار جديد لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخارية بفائدة 12%.. تفاصيل

زوج عبير صبرى يبنى مسجدا فى تايلاند.. والفنانة توجه رسالة مؤثرة له.. صور

بعد تنويه الداخلية.. هذه عقوبة الممتنع عن تركيب الملصق الإلكتروني

تغييرات مفاجئة والناجح أصبح راسبا.. القصة الكاملة لارتباك رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 لمدة 3 أيام .. والوزير يعد بإعلان النسخة النهائية اليوم

اعترافات قاتلة ابن اختها: هددني أنا وولادي.. قتلته ورميت جثته في وسط الشارع

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة دفن نادية لطفي في مقابر الأسرة.. صور

بـ جينز بوي فريند.. نرمين ماهر تثير الجدل بهذه الإطلالة

اللي زعلان لسه هيزعل أكتر.. عبير صبرى ترد على منتقديها بإطلالة جريئة