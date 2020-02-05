محافظ الغربية يتفقد قريتي القرشية وشنراق مركزا إنتاج العنب والزبيب

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بزيارة لقريتي القرشية وشنراق مركز إنتاج الزبيب بمركز السنطة للوقوف على احتياجاتهما لتحويلهما إلى قرى نموذجية منتجة تستوعب أكبر عدد من العمالة وتكون نواة جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها، جاء ذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بمستوى القرى والنهوض بمستوى الخدمات بها.

وخلال الجولة؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه مراحل إنتاج الزبيب ، مؤكدًا أنه من المستهدف إحداث تطوير شامل للقرية من أعمال البنية التحتية وتوفير كافة مستلزمات الصناعة المتطورة التي تعتمد على النظم التكنولوجية مع الحفاظ التام على هوية القرية.





وأشار إلى أن المحافظة بصدد تنظيم معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالمحافظة بطنطا والمحلة الكبرى لإظهار منتجات المحافظة وتقوية الفرص التسويقية لها.