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حوادث

السجن المشدد لـ عاطل لاتهامه بتزوير محررات رسمية في حلوان

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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أحمد مهدى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عاطلا بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بتزوير محررات رسمية في حلوان.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا، محمد شرف الدين، وحسام الدين فتحى.

وأسندت النيابة للمتهم "خالد.س"، وآخر، تهمة الاشتراك مع آخر مجهول ‏في تزوير محررات رسمية ‏وهو التوكيل المنسوب صدوره‏ لمكتب توثيق شبرا الخيمة، ‏وذلك بأن اتفقا مع المجهول بتزوير على غرار المحررة الرسمية، ‏بأن أمداه بالبيانات والمعلومات اللازمة على خلاف الحقيقة، ‏فقام الأخير بتحرير المحررات على خلاف الواقع، بتوقيعات مزورة، و‏تمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة وهذا الاتفاق.
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