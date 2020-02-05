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مرأة

مفاجأة.. دواء السكر يحمي من الإصابة من الزهايمر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
مرض السكر يعتبر من الأمراض العصرية التي تصاب بها الكثير من الأشخاص، ولكن الذي يجهله الجميع أن تناول دواء السكر يحمي الشخص من أمراض أخرى.

كشف موقع" eurekalert"، ان النتائج والدراسات العلمية توصلت أن تلقى دواء السكر له أهمية كبيرة على الصحة، ولاسيما صحة الدماغ، وتحفيز الذاكرة.

قالت الدكتورة نيشن إن هذه الدراسة قد تكون أول من يقارن معدل الإصابة بأمراض مرض الزهايمر والخرف لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات الجلوكوز الطبيعية، أو ما قبل السكري ، أو الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 - سواء تم علاجهم أو عدم علاجهم.

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يقول نيشن: "من المحتمل أن تحدث الأدوية لعلاج مرض السكري فرقًا في تقدم تدهور الدماغ". "لكن من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لهذه الأدوية أن تبطئ أو تمنع ظهور مرض الزهايمر.

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