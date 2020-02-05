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تعليم

تعرف على أجندة إعلام القاهرة للفصل الدراسي الثاني.. وموعد بدء الدراسة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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خالد محيي الدين
أعلنت كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة، عن أجندة الفصل الدراسي الثاني، كشفت خلالها عن أبرز الأحداث والإجازات الرسمية بالكلية خلال الفصل الدراسي الجديد لعام 2020.

وأكدت الكلية، أن فترة التسجيل عبر الموقع الألكتروني للكلية ومعاملها تبدأ من يوم الأحد 9 فبراير حتي 13 فبراير، لتبدأ الدراسة خلال 16 فبراير لجميع المستويات بـ الكلية، ومن المقرر أن تكون فترة الحذف والإضافة خلال 23 فبراير حتي 27 فبراير.

كما قررت الكلية بدأ فترة إدخال الطالب تعديلات علي جدولة بشرط توقيع جزاء خلال الفترة ما بين 1 مارس حتي 5 مارس، بالإضافة لبدأ أمتحانات منتصف الفصل الدراسي خلال 28 مارس حتي 9 أبريل.

وتم أقرار يوم 28 مايو كونه نهاية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، لتبدأ خلال الأمتحانات بداية من 31 مايو حتي 30 يونيو، لتنطلق بعدها تسجيلات الفصل الدراسي الصيفي خلال 12 يوليو لتنتهي الدراسة به خلال 31 أغسطس، وتبدأ الأمتحانات وأعلان النتائج خلال 1 سبتمبر حتي 3 سبتمبر.
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