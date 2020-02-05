AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المرصد السوري: إغراءات تركية وراء تدفق المرتزقة السوريين إلى ليبيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:36 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" - الذي يتخذ من (لندن ) مقرا له - ، بأن مقاتلا سوريا من محافظة "إدلب " تقدم بطلب للسفر إلى ليبيا بسبب الإغراءات المالية التي تقدمها تركيا.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية ، نقلا عن المصدر قوله اليوم /الأربعاء/، إن الإغراءات المالية التي تقدمها تركيا كانت الدافع وراء طلب المقاتل السوري السفر إلى ليبيا.

وفي سياق متصل ، قالت إليزابيث تسوركوف ، زميلة معهد أبحاث السياسة الخارجية في الولايات المتحدة - والتي تتابع عن كثب الجماعات المسلحة السورية - ، إن الوعود المادية ، أو الحصول على الجنسية التركية، أو تسهيل السفر إلى أوروبا، تظل الدوافع الرئيسية للمقاتلين السوريين الذين تم إرسالهم إلى ليبيا ،وأن أيا منهم لا يشارك في القتال بليبيا بسبب قناعة شخصية أو "أيديولوجية".

ويهدد تدفق المرتزقة السوريين وغيرهم بإطالة أمد الحرب في ليبيا وإعاقة الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار على المدى الطويل . 
وكان المرصد السوري قد أعلن أمس /الثلاثاء / ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا العاصمة الليبية (طرابلس ) إلى نحو 4700 "مرتزق".
Advertisements

ترشيحاتنا

ميمي عبدالرازق يتغزل في حسام حسن.. ويكشف سبب رحيله عن سموحة

هل السحر يمنع الرزق ويؤدي إلى قتل إنسان.. رد مضحك من علي جمعة..فيديو

قبل وضع جنينها بيوم.. حكاية ياسمين.. مزقها أعمامها بـ24 طعنة لحملها من خطيبها.. وزغاريد فرحة لغسل العار

نوع مهمل من الخضراوات يحميك من السكتة الدماغية والجلطات

في الشرقية.. فلاح ينهي حياة شقيقه بتحريض من زوجته

بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر لوبيز دون مكياج بعد حفل Super Bowl.. شاهد

30 صورة من جنازة الفنانة نادية لطفي

بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة