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تعليم

جامعة القناة تستعد لإنشاء حديقة حيوان بكلية الطب البيطري

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تستعد كلية الطب البيطري بـ جامعة قناة السويس لبدء الفصل الدراسى الثاني بإنشاء وتجهيز حديقة حيوان لخدمة العملية التعليمية من جانبها أجرت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري جولة تفقدية للحديقة للوقوف على آخر الاستعدادات.

مؤكدة أن كلية الطب البيطري جامعة القناة اول جامعة بها قسم للحياة البرية على مستوى الجامعات المصرية. وأكدت منصور أن إنشاء الحديقة يأتي بهدف تدريب طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وكمزار للجامعة ولمدن القناة وتوضح عميد طب بيطري القناة أن المشروع عبارة عن حديقة حيوان مصغرة تشمل " السلحفاة والطاووس ودجاج الوادي وعصافير الزينة".
جامعة القناة تستعد لإنشاء حديقة حيوان بكلية الطب البيطري
جامعة القناة تستعد لإنشاء حديقة حيوان بكلية الطب البيطري
جامعة القناة تستعد لإنشاء حديقة حيوان بكلية الطب البيطري
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