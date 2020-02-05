في يوم الانترنت العالمي.. إحصائيات صادمة للحوادث بين الشباب بسبب الهواتف

يحتفي العالم في 5 من فبراير من كل عام بـ اليوم العالمي للإنترنت الآمن ، حذرت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في الولايات المتحدة، الى ان القيام بارسال الرسائل النصية وتصفح الأنترنت على الهواتف الخلوية بشكل مفرط خلال التجول في الشارع، يمكن ان تسبب حدوث الكثير من الحوادث.





وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، الى ان الانغماس والأنشغال في إرسال الرسائل النصية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى للتعرض للعديد من الحوادث ، كالإصطدام بأعمدة الإنارة ، والسقوط اثناء المشي، او إلى تعطيل حركة المرور.





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ووجدت نتائج الأبحاث، إلى أن ما يصل من نصف المشاركين في الدراسة، اى ما يعادل 45 في المائة، الذين كانوا يستخدمون الهواتف بشكل مفرط ، قد ادى الى تشتيت انتباههم خلال تجولهم في الشوراع، وهو ما تسبب في تعرضهم للحوادث.





وأشار الباحثون، إلى أن تصفح الانترنت ووسائل مواقع التواصل الإجتماعي، فقد قد اصابة ما يقدر بنحو مليوني إصابة شخص من الولايات المتحدة مرتبطة باستخدام الهواتف المحمولة.





ووجدت دراسات أخرى، إلى أن 1506 شخص يتعرضون للحوادث وزيارة أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة في عام 2010 كانت بسبب استخدام الهاتف المحمول في الأماكن العامة، حيث ان الذكور تحت الثلاثين هم أكبر الضحايا لهذا الأمر.





وتظهر النتائج، أن الأشخاص الذين يكتبون عبر الإنترنت أو يتصفحون الإنترنت أثناء المشي كانوا أقل احتمالًا في النظر إلى اليسار واليمين قبل عبور الطريق. كما استغرقوا وقتا أطول لعبور الطريق.



