أمين تنظيم مستقبل وطن يشيد بجهود الرئيس في الصحة

قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن: إن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت بإجلاء مواطنيها من الصين بعد توجيه الرئيس السيسي وأرسلت الطائرات من أجل المواطنين العالقين في مقاطعة ووهان الصينية الموبؤة بفيروس كورونا القاتل، ولم تفعل كـ بريطانيا التي تتشدق بحقوق الإنسان وبحقوق مواطنيهم وطالبتهم بمغادرة الصين دون توفير أي دعم لهم.





وأكد هلال فى بيان صحفي له أن هذا التصرف الإنسان ليس جديد على رئيس وضع صحة المصريين على رأس أولوياته فأطلق عشرات المبادرات منهم، مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والتي كنت أكباد المصريين من الفيروس اللعين، وحملة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى في مصر، ومبادرة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة ومكافحة سلطان الثدي، وغيرها العشرات من والمبادرات التي تحتفظ على صحة المصريين.





وأشاد بموقف الدولة التي أرسلت وزيرة الصحة التي كانت في استقبالهم العائدين من الصين وهو أمر يجب تقديره، بحرص الدولة على صحة مواطنيها، منتقدا أنه حالة السخرية من وزيرة الصحة وإغفال كل هذه الجهود، والذي يعتبر انسياق أعمى تقف وراءه حملات تشويه وتقليل من جهود الدولة.





وأشار إلى أن الجميع يعلم أن هناك جماعة ضالة تحاول بشتى الطرق تشويه أي إنجاز يحدث في مصر ويستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وغيرها من أجل هذا الأمر المغرض الذي يعبر عن أهدافهم الخبيثة تجاه مصر.





وتابع قائلا: "هذا التشويه تعرض له حزب مستقبل وطن وحاولت الجماعة الإرهابية تشويه وانتقاده في العديد من الأوقات كلما إنحاز للدولة المصرية، ولكن هيهات لها، فأعضاء الحزب ليس لهم إلا هدف واحد هو الوقوف بقوة خلف الدولة المصرية السياسية بقيادة الرئيس السيسي ومهما فعلت تلك الجماعة فلن تنجح في مخططها المفسدة لمصر، فالشعب المصري أصبح على يقين أن هذه الجماعة لا تحمل إلا الإرهاب والتدمير لمصر واوقف مخططهم في ثورة 30 يوينو العظيمة التي أحبطت مخططات الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط".





وأكد أن القيادة السياسية تقوم بالبناء في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكافح على كافة الأصعدة من أجل رؤية مصر الجديد التي نحلم بها، لافتا إلى أن قيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء في كافة ربوع مصر تؤيده وتقف خلفه بقوة، حملات التشويه القادمة من تركيا وقطر لن تنتهي ولكنها لن تؤثر في عزيمة مصر والمصريين في بناء وطنهم.