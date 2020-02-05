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محافظات

محافظ الدقهلية في جهاز تنمية 15 مايو والمنصورة الجديدة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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همت الحسينى
التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعدد من أهالي منطقة 15 مايو بمقر جهاز تنمية مشروعات المدينة ، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصة. 

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان لحل مشكلة 15 مايو تم اعتماد 65 مليون جنيه وسيتم طرح الأعمال خلال أسبوع للبدء في العمل على الفور. 

وأكد محافظ الدقهلية، أنه سيقوم بدراسة اقامة سوق متكامل ومجمع خدمات بالمنطقة، إلى جانب دراسة إنشاء مدرسة ثانوية لخدمة أبناء 15 مايو ، مشيرا إلى أنه سيتم حل جميع المشكلات بالمنطقة تدريجيا حسب أولوياتها، وطلب من الأهالي عرض كافة مقترحاتهم ومطالبهم ليتم اتخاذ قرار تجاهها. 

وتفقد مختار الأعمال الجارية في مدينة المنصورة الجديدة، وعبر عن إعجابه وسعادته بالإنشاءات الجارية ومستوى جودة الأعمال، مؤكدا على ضرورة الانتهاء في المواعيد المقررة. 

يذكر أنه يجري العمل في إنشاء 20 ألف وحدة سكنية تشمل فيلات وعمارات سكنية وإسكان اجتماعي متميز يناسب مختلف الفئات، بالإضافة إلى إنشاء مدرستين للتعليم الأساسي و8 أسواق تجارية مجمعة ومجمع طبي ، فضلا عن البدء في جامعة المنصورة للعلوم والتكنولوجيا.
محافظ الدقهلية في جهاز تنمية 15 مايو والمنصورة الجديدة
محافظ الدقهلية في جهاز تنمية 15 مايو والمنصورة الجديدة
محافظ الدقهلية في جهاز تنمية 15 مايو والمنصورة الجديدة
محافظ الدقهلية في جهاز تنمية 15 مايو والمنصورة الجديدة
محافظ الدقهلية في جهاز تنمية 15 مايو والمنصورة الجديدة
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