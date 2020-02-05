محافظ الدقهلية في جهاز تنمية 15 مايو والمنصورة الجديدة

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعدد من أهالي منطقة 15 مايو بمقر جهاز تنمية مشروعات المدينة ، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصة.





وأوضح محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان لحل مشكلة 15 مايو تم اعتماد 65 مليون جنيه وسيتم طرح الأعمال خلال أسبوع للبدء في العمل على الفور.





وأكد محافظ الدقهلية، أنه سيقوم بدراسة اقامة سوق متكامل ومجمع خدمات بالمنطقة، إلى جانب دراسة إنشاء مدرسة ثانوية لخدمة أبناء 15 مايو ، مشيرا إلى أنه سيتم حل جميع المشكلات بالمنطقة تدريجيا حسب أولوياتها، وطلب من الأهالي عرض كافة مقترحاتهم ومطالبهم ليتم اتخاذ قرار تجاهها.





وتفقد مختار الأعمال الجارية في مدينة المنصورة الجديدة، وعبر عن إعجابه وسعادته بالإنشاءات الجارية ومستوى جودة الأعمال، مؤكدا على ضرورة الانتهاء في المواعيد المقررة.



