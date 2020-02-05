الجيش الليبي: الميليشيات تنفذ عمليات إرهابية وفقًا لأوامر أردوغان.. فيديو

قال مستشار القوات المسلحة الليبية، صلاح عبد الكريم، إن الميليشيات والجماعات الإرهابية لا وفاق لها وتنفذ العمليات الإرهابية على الأرض الليبية وفقًا لأوامر أردوغان، لافتًا إلى أن كل طموحات الأمم المتحدة والنوايا الحسنة والمبعوث الأممى إلى ليبيا سوف تصطدم مع الميليشيات الإرهابية فى ليبيا.





وأضاف مستشار القوات المسلحة الليبية، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما قامت به القوات المسلحة العربية الليبية وسلاح الجو الليبى من الرد على العدوان الإرهابى ومحاولة التحشيد، والهدف منه هو إعادة سيطرتها على الحقول النفطية، موضحًا أن ما يقوم به أردوغان على الأرض الليبية هو عدوان وفقًا للمفهوم الدولى.





وأشار إلى أن الميليشيات الإرهابية تهدد أمن ليبيا، وفقًا لأوامر وتوجيهات العدوان القطرى التركى على ليبيا، مؤكدًا أن كل قيادات الجيش الليبى ستتحد لمواجهة الإرهاب الغاشم والميليشيات المتواجدة على الأرض الليبية.





وأوضح أن سلاح الجو الليبي يشن غارات على مواقع لميليشيات مصراتة، لافتا إلى أن 60% من الميليشيات الموجودة فى ليبيا هم من المرتزقة الأجانب.



