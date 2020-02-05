مصر تنقذ أبناءها بالخارج.. إعادة 32 صيادا اُحتُجزوا في اليمن.. ونواب: ترجمة حقيقية للحفاظ على سلامة المصريين .. ويؤكدون: انتصار جديد للدبلوماسية المصرية

برلمانية تثمن دور أجهزة الدولة في إعادة المصريين المحتجزين في اليمن

برلمانية:

الرئيس السيسى يهتم بأبناءه من المصريين فى الخارج ويعطيهم قيمتهم

نائبة تشيد بجهود القيادة السياسية فى عودة ٣٢ صيادا مصريا لأرض الوطن





أشاد عدد من النواب بما قامت به السلطات المصرية، بعد إعادة 32 صيادا مصريا لمطار القاهرة مساء أمس، على طائرة خاصة كانوا محتجزين فى اليمن ، حيث أكدوا أن السلطات المصرية كانت على تواصل مباشر ومستمر مع الصيادين للحفاظ على أرواحهم، ومنع التعدي عليهم من قبل جماعة الحوثي أو استغلالهم في الحرب هناك.





كما أشاروا إلى أن عودة الصيادين إلى أرض الوطن سالمين غانيمين، يؤكد أن روح المواطن المصري غالية جدا، وأن ما حدث هو ترجمة حقيقية للحفاظ على سلامة وكرامة المواطن المصري سواء فى الداخل او الخارج.





فى البداية ثمنت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، الجهود المكثفة من قبل أجهزة الدولة، لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا فى دولة اليمن، وإرجاعهم إلى مصر سالمين.





وقالت عجمي في بيان لها، إن الصيادين تم احتجازهم في اليمن ، من محافظات "كفر الشيخ ودمياط"، بعدما ذهبوا للاصطياد في مناطق محظورة في البحر الأحمر ومنها إلى عدن، وتم احتجازهم من قبل الحوثيين، إلا أن تدخل أجهزة الدولة المعنية أسفر عن إعادتهم.





وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن السلطات المصرية كانت على تواصل مباشر ومستمر مع الصيادين للحفاظ على أرواحهم، ومنع التعدي عليهم من قبل جماعة الحوثي أو استغلالهم في الحرب هناك.





من جانبها، قالت النائبة سامية رفلة ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ، إن عودة 32 صيادا مصريا إلى مصر بعد إحتجازهم فى اليمن يؤكد على أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى تهتم بأبناءها من المصريين فى الخارج وتعلى من شأنهم وتعطى قيمة للمواطن المصرى فى الخارج.

وأشارت رفلة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن السلطات المصرية قامت بإعادة الصيادين المصريين فى اليمن على نفقة الدولة ، ومن قبلها قامت بتخصيص طائرة خاصة لإعادة المصريين من ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا القاتل فى الصين.

وأكدت أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تقوم بجهود كبيرة فى الإهتمام بالمصريين فى الخارج والحفاظ علي حياتهم وكرامتهم ، الأمر الذى يؤكد على أن الإنسان المصرى له أهمية حتى انعكس ذلك على الصدى العالمى بأن المصريين لديهم حكومة تحميهم وتبحث عن حقوقهم.





من جهتها، أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بوصول 32 صيادا مصريا لمطار القاهرة مساء أمس، على طائرة خاصة كانوا محتجزين فى اليمن ، مؤكدة نجاح الدولة المصرية.

وأوضحت "درويش" -فى بيان لها- أن عودة الصيادين إلى أرض الوطن سالمين غانيمين، يؤكد أن روح المواطن المصري غالية جدا، وأن ما حدث هو ترجمة حقيقية للحفاظ على سلامة وكرامة المواطن المصري سواء فى الداخل او الخارج، كما أنها ترجمة واضحة لقوة وعظمة الواقع الحالى للدولة المصرية.

كما وجه مساعد رئيس الحزب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والسادة الوزراء، على الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن، والحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج.



