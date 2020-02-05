القوات المسلحة الليبية: نطلب من العالم منع العدوان التركى القطرى على ليبيا.. فيديو

قال مستشار القوات المسلحة الليبية، صلاح عبد الكريم: إنه يجب القضاء على الإرهاب فى ليبيا ووقف العدوان لتركى القطرى، لافتًا إلى أن الجيش الليبى سيحقق الهدف المنشود وبناء دولة القانون وعودة السيادة مرة أخرى سواء بالطرق السلمية أو عن طريق مواجهة الميليشيات الإرهابية.





وأضاف مستشار القوات المسلحة الليبية، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن المليشيات الإرهابية تتمسك بالسلاح وارتكاب الجرائم لأنها تسير على خطى قادتها، مشيرًا إلى أن الميليشيات الإرهابية لا مكان لها على الأراضى الليبية.





وتابع أن القضية الليبية قضية وطنية من الدرجة الأولى، موضحًا أن هناك مصالح بين الدول تتعلق بالأوضاع فى ليبيا، مؤكدًا أن القوات المسلحة الليبية تلتزم بالقانون الدولى الإنسانى والقوانين الدولية وتحترم سيادة الدول، ولا نريد التدخل فى شئون تركيا الداخلية.





وأضاف: نطلب من العالم ومن الشعب التركى أن يمنع العدوان التركى الذى يقوده المعتوه أردوغان ضد شعبنا ودولتنا، موضحًا أن العدوان على ليبيا بمثابة عدوان على كل العرب، مضيفًا أن كل ما يحدث فى ليبيا وسوريا يجب أن يجمع العرب على كلمة واحدة للدفاع عن الأراضى العربية.





وأوضح أنه يجب القضاء على الميليشيات الإرهابية وتفكيكها، مؤكدًا أن الجانب التركى يستمر فى حشد الإرهابيين وأفراد الجماعة الإرهابية من سوريا وتفريغهم فى طرابلس، مضيفًا أن الشعب الليبيى مصمم على تحرير أرضه وحماية سيادته.



