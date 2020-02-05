توقفي عنها فورًا.. 5 عادات خطيرة تسبب ظهور التجاعيد المبكرة

تعاني الكثير من النساء والرجال أيضًا من أزمة ظهور التجاعيد المبكرة وهم في سن صغير، فهي تظهر حول العينين و الفم وفي الجبين، ورغم أن الشخص يكون عمره صغير إلا أن هذه الخطوط وتجاعيد الوجه تجعله أكبر من عمره.
يعود ظهور التجاعيد المبكرة للعديد من العادات اليومية الخاطئة التي نفعلها دون دراية بأنها ضارة بالبشرة، إليك أبرز العادات الخاطئة المضرة بالبشرة بحسب موقع Glowpink المعني بجمال المرأة ..
1- التعرض الدائم للشمس، فرغم فوائد الشمس لـ صحة الجلد، إلا أن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية يضر بالبشرة.
2- الاكتئاب و التوتر، حيث يظهر تأثيره على صحة الشخص ويجعل الوجه شاحبًا مع بدء ظهور الخطوط حول العين و الفم.
اقرأ أيضًا
3- قلة شرب الماء، فالماء يساعد على ترطيب الجلد ويمنحه المرونة و الترطيب ، لذا قلة شرب الماء من أكثر العادات الضارة بصحة البشرة.
4- سوء التغذية ، فالطعام الصحي واتباع نمط غذائي صحي يعود بشكل مباشر على صحة البشرة وجمالها ونضارتها، لذا فعدم الاهتمام بالتغذية يسبب ضرر للبشرة وظهور التجاعيد .
5- قلة النوم ، فالجسم يحتاج عدد ساعات نوم كافية حتى تستطيع أعضائه العمل بكفاءة، وكذلك البشرة فكلما قلت ساعات النوم ظهر الإجهاد على البشرة.