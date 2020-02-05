توقفي عنها فورًا.. 5 عادات خطيرة تسبب ظهور التجاعيد المبكرة





يعود ظهور التجاعيد المبكرة للعديد من العادات اليومية الخاطئة التي نفعلها دون دراية بأنها ضارة بالبشرة ، إليك أبرز العادات الخاطئة المضرة بالبشرة بحسب موقع Glowpink المعني بجمال المرأة ..





1- التعرض الدائم للشمس، فرغم فوائد الشمس لـ صحة الجلد ، إلا أن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية يضر بالبشرة.





2- الاكتئاب و التوتر، حيث يظهر تأثيره على صحة الشخص ويجعل الوجه شاحبًا مع بدء ظهور الخطوط حول العين و الفم.





اقرأ أيضًا





3- قلة شرب الماء، فالماء يساعد على ترطيب الجلد ويمنحه المرونة و الترطيب ، لذا قلة شرب الماء من أكثر العادات الضارة بصحة البشرة.





4- سوء التغذية ، فالطعام الصحي واتباع نمط غذائي صحي يعود بشكل مباشر على صحة البشرة وجمالها ونضارتها، لذا فعدم الاهتمام بالتغذية يسبب ضرر للبشرة وظهور التجاعيد .



