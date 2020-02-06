برلمانية: الرئيس السيسي يهتم بأبنائه من المصريين في الخارج ويقدرهم

قالت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن عودة 32 صيادا مصريا إلى أرض الوطن، بعد احتجازهم فى اليمن؛ يؤكد أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تهتم بأبنائها من المصريين فى الخارج، وتعلي من شأنهم، وتعطي قيمة للمواطن المصرى فى الخارج.





وأشارت رفلة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن السلطات المصرية أعادت الصيادين من اليمن على نفقة الدولة، ومن قبلها قامت بتخصيص طائرة لإعادة المصريين من مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا القاتل فى الصين.





وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تقوم بجهود كبيرة فى الاهتمام بالمصريين فى الخارج، والحفاظ علي حياتهم وكرامتهم ، الأمر الذى يؤكد أن الإنسان المصرى له أهمية؛ حتى انعكس ذلك على الصدى العالمي بأن المصريين لديهم حكومة تحميهم وتبحث عن حقوقهم.



