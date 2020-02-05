بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. كواليس أول اجتماع لمجلس العموم البريطانى.. فيديو

عرضت فضائية "الغد" تقريرا كشفت خلاله عن كواليس أجندة أول اجتماع لمجلس العموم البريطاني بعد خروجه من الاتحاد الأوروبى.





وشهدت الجلسة الأولى لمجلس العموم البريطاني، بعد خروجه من الاتحاد الأوروبى، المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى حالة من التفاؤل سادت الجلسة.





جدول الجلسة سيسمح لأعضاء المعارضة بتقديم بعض مشاريع القوانين اليوم، بالإضافة للقوانين الزراعية، والتى لم تتغير منذ عام 1974 لأسباب تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





كما ستشهد الجلسة أيضا بعض الاقتراحات من مجلس العموم البريطانى فى بعض الملفات الهامة، وعلى رأسها الملف النووى الإيرانى.





وقد خرجت بريطانيا مؤخرا من الاتّحاد الأوروبي، منهيةً بذلك 47 عامًا من الزواج الصاخب بين لندن وبروكسل ومفتتحةً، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من المفاوضات الشاقّة، صفحةً جديدة من تاريخها.





وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب وجّهه إلى الأمّة قبل ساعة من خروج بلاده رسميًا من الاتّحاد الأوروبي، أنّ بريكست "ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنيّة الكبرى".





وأضاف جونسون فى خطابه الأخير: "الأهمّ هذه الليلة هو أن نقول إنّها ليست النهاية بل البداية، إنّها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى".