خبير: تعديل الأحوال الشخصية إحدى إنجازات الحكومة لتسهيل التقاضى

أكد حسام رفعت الخبير القانونى ، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض إجراءات مسائل الأحوال الشخصية، يؤكد أن الحكومة تتخذ حزمة من التشريعات تساهم فى التسهيل على المواطنين فى إجراءات التقاضى، وظهر ذلك جليا فى التعديلات التى تمت فى بعض القوانين بالاتفاق من مجلس النواب، بالاضافة الى تشديد العقوبات فى العديد من القوانين وذلك لردع المخالفين .





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وأضاف الخبير القانونى فى تصريحات لـ صدى البلد أن تعديل بعض إجراءات مسائل الأحوال الشخصية، جاء للتسهيل على عديمي الأهلية، مؤكدا ان بعض نافصى الأهلية يتعرضون لمواقف فجائية تستلزم اموال سريعة، مشير الى تعرض ناقص الاهلية الى وعكة صحية بطريقة مفاجئة، فيضر الوصى الى تقديم طلب الى اذن او تصريح من النيابة الحسبية لصرف مال لناقص الاهلية.





وأوضح أن ذلك الطلب يعد إجراء معقد لانه يقيد الوصي، وبذلك يكون التعديل، نجح فى الزالة ذلك الاجراء وخلق حالة من اليسر أمام الوصى للحصول على اموال دون اذن او تصريح من النيابة الحسبية فى الحدود المقررة فى حالة حاجة ناقص الاهلية الى ملابس او علاج.





ونص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.