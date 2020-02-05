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برلمان

في اللجنة المحلية بالنواب.. محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:52 م
اللواء محمد الشريف،
اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهمية ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، لحل مشكلات عديدة تنتج عن عدم ترسيم الحدود، وتوافق معه عدد من النواب اعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدين ضرورة الانتهاء من ترسيم الحدود بين المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجي مراد، بشأن نقص الخدمات والمرافق العامة  في قرية ابيس ٤/٣، بمحافظة الإسكندرية.

وطالبت النائبة إنجي مراد، بترسيم الحدود الإدارية بين محافظتي البحيرة والإسكندرية، ووضع خطة علمية للتنسيق الحضاري والتخطيط العمراني، وتوفير الخدمات المطلوبة من وسائل النقل العام ومنافذ للتموين والاهتمام بدور العبادة الموجودة، وتخصيص أرض لإنشاء مدرسة عليها.

وعقب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قائلا: "الحل نعمل ترسيم للحدود بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وسأتابع مشكلة قرية أبيس بنفسي وسأنزل القرية وألتقي المواطنين للاستماع لمطالبهم، ونشوف مشكلات المياه والصرف الصحي التي تدخل في تبعية محافظة الإسكندرية سنحلها".

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية إن هناك مجموعة وطنية تعمل علي ملف ترسيم الحدود علي مستوي مصر، يمكن لم تصل لنتائج تعلنها الآن، ولحين الانتهاء من ملف ترسيم الحدود، موضحا أن بعض الخدمات في قرية أبيس تابعة لمحافظة البحيرة، وخدمات أخري لمحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن اللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم سكرتيري عموم محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وممثل عن صندوق تطوير العشوائيات، للنزول علي أرض الواقع لرصد مشكلات واحتياجات القرية، وإعداد مذكرة تفصيلية عن سبل رفع كفاءة الخدمات، وعرضها علي اللجنة خلال 15 يوما.
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