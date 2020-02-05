انطلاق الملتقى المصري الأيرلندي لتصنيع الألبان اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الملتقى المصري الأيرلندي لتصنيع الألبان، الذي تنظمه وكالة الغذاء الأيرلندية "بورد بيا" في القاهرة، بمشاركة عدد من مسئولي الحكومة وكبار رجال الصناعة في مصر وأيرلندا، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الصناعات الغذائية والألبان.





وأكد محمد بدران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الألبان والعصائر، أن الملتقى سوف يتطرق للحديث عن برنامج أوريجين جرين Origin Green، الذي يلزم المصنعين الأيرلنديين بتقليل انبعاثات الكربون واستخدام طاقة وموارد أقل انتاجا للكربون في إنتاج الغذاء.





من جانبها رحبت نيكولاس راننجر مدير "بورد بيا" في إفريقيا، بتنظيم الملتقى في مصر باعتبارها واحدة من أهم أسواق الغذاء في المنطقة، مؤكدة أن مصر وأيرلندا تربطهما علاقات تجارية دائمة، خاصة في مجال صناعة الألبان، ولذلك يسعى الوفد الأيرلندي المشارك في الملتقى إلى تعزيز التعاون التجاري بين موردي الألبان الأيرلنديين والمصنعين المصريين. وسيضع الملتقى جدولًا زمنيًا لاجتماعات العمل المستهدفة للمصنعين المصريين وفي مقدمتها "بيتي" مع شركات الألبان الأيرلندية.





ويعد المجلس الأيرلندي للغذاء “بورد بيا” – وكالة حكومية إيرلندية مكلفة بتعزيز وتطوير وتسويق صناعة الأغذية والمشروبات والمحاصيل البستانية الأيرلندية.