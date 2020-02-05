فتاوى تشغل الأذهان..هل السحر يمنع الرزق ويؤدي إلى قتل إنسان؟..حكم تقاضي مندوب المبيعات بدل مبيت الفندق حال نزوله عند صديقه.. حقيقة مقولة المتثائب أثناء قراءة القرآن محسود..هل الإنسان مخير أم مسير؟

هل السحر يمنع الرزق ويؤدي إلى قتل إنسان ؟ حكم تقاضي مندوب المبيعات بدل مبيت الفندق حال مبيته عند صديقه التصرف الشرعي لمريض سلس البول عند الطواف حقيقة مقولة المتثائب أثناء قراءة القرآن محسود هل الإنسان مخير أم مسير؟





تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالصلاة في مساجد الأضرحة التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.



فى البداية.. وجه شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قائلا: "هل السحر يمكن أن يمنع الرزق وأن يؤدي إلى مقتل إنسان ؟".

رد الشيخ علي جمعة : كان هذا يحدث زمان ، وأكمل ضاحكا: أما حاليا فقد تعبت الجن من الإنس وأصبحوا لا يقوون عليهم ، لأن الإنسان حاليا أصبح كـ الطاغية ، حتى أن الجن زهقت من الإنس ، ما ان الجن انصرفوا الى رؤوس الجبال والبحار ليتأملوا ويتدبروا ما يفعله البشر .

وتابع جمعة ضاحكا: الجن الآن أصبح يقتبس الأفكار الشيطانية والملتوية من بني البشر، لافتا إلى أننا في الوقت الحالي نعيش مع نوعية من البشر كلها طغيان وتكبر وتجبر يفر منه الجن بل ويشكو أيضا .





كما تلقت الصفحة الرسمية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول صاحبه: " أعمل في شركة واستخدم أشياء من ملك الشركة في مصلحة شخصية فما الحكم الشرعي في ذلك " ؟ .





ردت لجنة الفتوى قائلة: لا يجوز أن تستخدم شيئًا من أموال الشركة التي تعمل بها لمصلحتك الشخصية أو أن تأخذ منهم مالًا دون وجه حق فإن فعلت ذلك فعليك أولا بالتوبة مما فعلت والندم عليه ثم عليك برد ما تحصلت عليه بدون حق إلى الشركة .





بينما أرسل شخص سؤال الى الصفحة الرسمية بمجمع البحوث الإسلامية بفيسبوك ، يقول فيه: " رجل يرغب في أداء العمرة ولكنه مصاب بسلس البول فماذا ينبغي عليه أن يفعل أثناء الطواف والصلاة ؟





ردت لجنة الفتوى قائلة: " من ابتلي بسلس البول وأراد الطواف في هذه الحالة؛ فعليه أن يشد على فرجه شيئا يمنع الخارج من تجاوز موضعه، ثم يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ويطوف في الوقت ماشاء الله له أن يصلي ، فإذا خرج وقت الصلاة نقض وضوؤه.





ومن ثم قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التثاؤب مكروه وهو من الشيطان مثلما أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم)، فإذا تثاءب الإنسان فليكتم ما استطاع وليضع يده على فيه، وهو ينشأ عن الكسل والضعف.

وأضاف شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء مضمونة (حكم التثاؤب عند كل قراءة قران حتى فى مكان عملى؟)، أن كثيرا من الناس يعتقدون أن كثرة التثاؤب عند قراءة القرآن الكريم يشير إلى أنهم محسودين أو مسحورين فكل هذا لا صحة له من الأساس، فمن تثاءب خلال قراءة القرآن فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتابع: حاول أن تدفعه عن نفسك وألا تفتح فمك بهذه الطريقة خلال قراءة القرآن، لكن التثاؤب لا علاقة له بالحسد والسحر.





فيما ورد سؤال هل الإنسان مخير أم مسير؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء .





وأجاب عثمان، قائلًا: إن الإنسان مخير ومسير والثالثة إرادة جعلها الله له، فالإنسان وهو ذاهب ليصلى لديه إرادة وهو ذاهب لبيت الله لا يجبره الله على فعل أمر معين كذلك الذى لا يصلى لم ينزل الله له ملكًا يمنعه من الصلاة وإنما بيًن له الفريضة وأهميتها وترك له الاختيار.



