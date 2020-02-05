"مستقبل وطن" يواصل ندواته التثقيفية ضمن مبادرة "أنت عظيمة" بقرى محافظة الفيوم

تواصل أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، في محافظة الفيوم، فعاليات مبادرة "أنت عظيمة"، والتى أطلقها الحزب برئاسة أشرف رشاد الشريف، وبإشراف أمينة المرآة بالأمانة المركزية، النائبة رشا رمضان، وتحت رعاية عبد القادر الجارحى، أمين الحزب بالمحافظة، وميرفت عبد العظيم، أمينة المرأة بالمحافظة، وتأتى في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل العمل على تحسين أوضاع المرأة المصرية والاهتمام بصحتها خلال الفترة المقبلة.





نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالفيوم، ندوة تثقيفية، بقرية سعد روبي بمركز طامية، وتناولت الندوة أهمية المبادرة ومحاورها الثلاث وهي محو الأمية للمرأة ودور المشروعات الصغيرة فى تحسين المستوى الاقتصادي للأسرة، كما تناولت أيضا موضوع تنظيم الأسرة وأهميته على صحة الأم وأطفالها.





وفي السياق نفسه، نظمت أمانة المرأة بالفيوم ندوة في إطار مبادرة انت عظيمة بقرية الحامدية بمركز الفيوم تم خلال الندوة طرح محاور المبادرة الثلاث محو الأمية والمشروعات الصغيرة وتنظيم الأسرة وذلك بحضور أمينة المرأة بمركز الفيوم وهيئة المكتب بالمركز تم خلال الندوة الاعلان عن إنشاء 6 فصول لمحو الأمية بالقرية وانشاء مجموعات للتدريب بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة كذلك تم خلال الندوة التأكيد علي أهمية تنظيم الأسرة وآثارها الصحية والاقتصادية علي الأسرة والمجتمع.





وأشارت الدكتورة ميرفت عبد العظيم أمينة المرأة بالفيوم، إلى أن مبادرة "أنت عظيمة"، تأتي فى إطار دور الحزب لتحقيق التواصل مع المرأة والفتاة المصرية لزيادة الوعى بالقضايا الاجتماعية والسياسية وخاصة فى المناطق النائية خاصة وأن الاهتمام بالمرأة المصرية وشؤنها يعد أحد الأهداف الراسخة فى كيان الحزب، انطلاقا بأن المرأة أحد أهم الركائز المجتمع وأن تثقيفها ينعكس بشكل كامل على مستقبل كل أفراد الأسرة.