أهم الأخبار.. تشييع جثمان الفنانة نادية لطفي.. انتهاكات أردوغان في ليبيا عرض مستمر.. احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع

تسلمت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في العاشر من شهر فبراير الماضى، وذلك للمرة الرابعة في تاريخها، حيث تعد إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفریقیة ، الذى تحول اسمها فيما بعد لـ " الإتحاد الإفريقى "٠





الداخلية تهيب بمالكى السيارات سرعة التوجه لإدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى واستبدال اللوحات المعدنية، لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.





قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن الجيش السوداني، عبر خلال اجتماع اليوم الأربعاء عن رضاه عن نتائج زيارة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى أوغندا، التي التقى خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





يوم بعد يوم تنكشف فضائح النظام التركي وانتهاكاته الصارخة في الدول العربية، خاصة ليبيا وذلك بعد احتلال قواته ومرتزقته لمناطق في العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق الليبية.





اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 م بنسبة نجاح 81.4 %.





كشف البنك المركزي المصري عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 45419.6 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2019.





انهارت كل من الفنانة الهام شاهين وفيفى عبده ودلال عبد العزيز نتيجة البكاء الشديد أثناء تشييع جثمان الفنانة الراحلة نادية لطفى والذى اقيم منذ قليل من مسجد مستشفى القوات المسلحة بالمعادى.





اكتشف باحث في مجال الأمن السيبراني ثغرات أمنية متعددة في تطبيق التراسل الفوري واتساب "WhatsApp"، قد تسمح للمهاجمين بالوصول عن بعد إلى الملفات على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز أو ماك، بحسب ما ذكره موقع "gadgets 360".





قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة ١٣٤ موظفا للتحقيق، بينهم ١١٠ من العاملين بالدلنجات للتحقيق لعدم الالتزام الإداري وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة، حيث تمت متابعة الانضباط الإداري وسير العمل بـ ١١ مصلحة حكومية بقرى مؤسسة البستان وطيبة، حيث تلاحظ غياب ١١٠ موظفين دون سند قانوني، بالإضافة إلى تغيب ٢٤ من العاملين بشبراخيت لذات السبب.





ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الأداء القوي للقطاع المصرفي المصري، مدعوما بالطفرة المحققة في أرباح البنوك، ينعش عمليات الاستحواذ والدمج، التي تعد أفضل السبل أمام الجهات المقرضة للنفاذ إلى الاقتصاد المصري" الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط" وفقا أحدث بيانات الشبكة الأمريكية.





وصل، منذ قليل، جثمان الفنانة نادية لطفي، إلى مسجد مستشفى المعادي العسكري للصلاة عليها بعد صلاة الظهر.



