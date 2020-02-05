عيار 21 يسجل 685 جنيها.. أسعار الذهب تعاود التراجع اليوم الأربعاء

عاودت أسعار الذهب في مصر التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020 حيث تراجعت بنحو 3 جنيهات بعد أن ارتفعت بنحو جنيهين ظهر اليوم، وذلك عقب الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار الذهب بالسوق المحلي منذ أمس الثلاثاء ووصل إلى نحو 14 جنيها، متأثرا بالأسعار العالمية.





وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا في نهاية التعاملات اليوم 685 جنيها بعد أن وصل لـ701.7 جنيه كأعلى سعر له أمس.





ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة لـ785 جنيها بعد أن سجل أمس 801.95 جنيه كأعلى سعر له بفارق 15 جنيها منذ أمس.





وبلغ سعر الجرام من عيار 18 في مستهل تعاملات اليوم لـ 587 جنيها بعد أن وصلت لـ 601.45 جنيه أمس لأعلي سعر بفارق تراجع بلغ 14 جنيها. وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 459 جنيها بعد أن وصل أقصي سعر له أمس لـ 467.8 جنيه بفارق 10جنيهات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 5,472 جنيه وكيلو الذهب بـ 781,714 ألف جنيه وأوقية الذهب بـ 24,311 ألف جنيه.