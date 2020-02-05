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رياضة

أخبار الرياضة.. رسالة تركي.. استياء في الأهلي بسبب عبدالحفيظ.. هازارد يعود لريال مدريد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:59 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم
تقام اليوم الأربعاء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في أحد الفنادق الشهيرة، التي يشارك بها 4 فرق مصرية.

ينتظر قطبا الكرة المصرية النادي الأهلي و نادي الزمالك اليوم الأربعاء ما ستسفر عنه قرعة ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على كل المسيئين له بسبب دعمه للنادي الأهلي.

أطلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، العديد من التصريحات النارية فى مؤتمر صحفى حاشد صباح أمس، الثلاثاء، حول أزمة لقاء الفريق الأبيض أمام الترجى الرياضى التونسى فى كأس السوبر الأفريقي المقرر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة فى الرابع عشر من فبراير الجارى.

أعلن نادي إف سي مصر رسميا، تعاقده مع خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لتولي المهمة الفنية حتى نهاية الموسم الجاري.

سيطرت حالة من الإستياء الشديد لدي قطاع كبير داخل النادي الأهلي بسبب زيادة فترة غياب لاعب الوسط كريم نيدفيد عن الملاعب لفترة وصلت إلي 10 شهور ولا يزال يواصل برنامجه التأهيلي وسط ضبابية شديدة في المشهد.

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزية الثنائي أحمد فتحي وجونيور أجايي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية ومباراة بيراميدز غدا وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق.

سخر الأوغندي دينيس أونيانجو، حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي،  من احتمالية مواجهة الأهلي أو الزمالك في دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

اختتم ريال مدريد، تدريباته، اليوم، الأربعاء، استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد، غدًا، الخميس، في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

احتفل نادي يوفنتوس الإيطالي، بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي أتم عامه الـ 35، اليوم.

يحتفل اليوم، 5-2-2020، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا"، أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق، ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، بعيد ميلاده الـ35.

مازالت أصداء الأزمة التي نشبت في برشلونة، أمس الثلاثاء، بين إيريك أبيدال، المدير الرياضي، وليونيل ميسي، قائد الفريق، تلقي بظلالها على قلعة كامب نو.
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