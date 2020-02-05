أخبار الرياضة.. رسالة تركي.. استياء في الأهلي بسبب عبدالحفيظ.. هازارد يعود لريال مدريد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:
موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم
أطلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، العديد من التصريحات النارية فى مؤتمر صحفى حاشد صباح أمس، الثلاثاء، حول أزمة لقاء الفريق الأبيض أمام الترجى الرياضى التونسى فى كأس السوبر الأفريقي المقرر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة فى الرابع عشر من فبراير الجارى.
أعلن نادي إف سي مصر رسميا، تعاقده مع خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لتولي المهمة الفنية حتى نهاية الموسم الجاري.
سيطرت حالة من الإستياء الشديد لدي قطاع كبير داخل النادي الأهلي بسبب زيادة فترة غياب لاعب الوسط كريم نيدفيد عن الملاعب لفترة وصلت إلي 10 شهور ولا يزال يواصل برنامجه التأهيلي وسط ضبابية شديدة في المشهد.
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزية الثنائي أحمد فتحي وجونيور أجايي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية ومباراة بيراميدز غدا وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق.
سخر الأوغندي دينيس أونيانجو، حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، من احتمالية مواجهة الأهلي أو الزمالك في دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
اختتم ريال مدريد، تدريباته، اليوم، الأربعاء، استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد، غدًا، الخميس، في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.