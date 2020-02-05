مؤتمر وعظ المنطقة الأزهرية.. نائب محافظ البحيرة تحث الشباب على التصدى للأفكار الهدامة..صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على اهمية التصدي للأفكار الهدامة التي تبث نار الفتنة فى وجدان الشباب وذلك من خلال ترسيخ روح الانتماء للدولة المصرية ومحاربة الإرهاب ونبذ العنف وبث روح الخطاب الديني القائم على الوسطية و العمل على تحصين الشباب من جميع أشكال التطرف. مؤكدة على أن مصر بنيان صلب و أن الإسلام دين الرحمة ويرفض الإرهاب.





جاء ذلك خلال حضورها المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ البحيرة الذى عقد بمركز إعداد القادة التربويين بعنوان " دور منطقة وعظ البحيرة فى المشاركة المجتمعية الايجابية " تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة و بحضور الدكتور سعيد عامر – الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية و الشيخ محمد شعلان – وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة والشيخ عبد الفتاح البسطراوى – رئيس الادارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية والعقيد محمد شرف – المستشار العسكري ،والشيخ عبد العليم هلال - مدير عام منطقة وعظ البحيرة وقيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة وممثلى فرع جامعة الازهر بدمنهور و الجهات المعنية .





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وأوصت نائب المحافظ بالتنسيق بين المحافظة والازهر والاوقاف والوعظ وتكثيف الدعوات الدينية للنزلاء داخل المؤسسات الاجتماعية لكبار السن والايتام وذوى الاحتياجات الخاصة ومراكز الشباب للتوعية بمفهوم وسطية الدين ومواجهة الافكار المغلوطة والمتطرفة.





ومن جانبه أوضح سعيد عامر العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية بأنه تم تفعيل الندوات واللقاءات لجميع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية وسيتم تفعيلها بشكل أشمل ومكثف بنطاق محافظة البحيرة مشيرًا الى ان البحيرة قد أنجبت لمصر ولمشيخة الازهر العديد من علماء الدين والمشايخ الذين تولى العديد منهم مشيخة الأزهر الشريف .





فيما اكد الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف على أن الوطن أمانة في عنق كل مصري و أمن الوطن مسؤولية مشتركة يتحملها جميع أفراد الشعب ،لذلك وجب علينا التوعية بمخاطر الإرهاب وأن نتكاتف جميعا لنشر الثقافة الإسلامية الوسطية المعتدلة التي ينتهجها الأزهر الشريف .



