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محافظات

أنت عظيمة.. مبادرة حزب مستقبل وطن بقريتي سعد روبي والحامدية في الفيوم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:09 م
مبادرة حزب مستقبل
مبادرة حزب مستقبل وطن
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالفيوم تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحى أمين المحافظة  ندوة  تثقيفية بعنوان  (أنت عظيمة) بقرية سعد روبي بمركز طامية .

وتناولت الندوة أهمية المبادرة ومحاورها الثلاث وهي  محو الأمية للمرأة و دور المشروعات الصغيرة  فى تحسين المستوى الاقتصادي  للأسرة.
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وذلك استمرارا لمبادرة (أنت عظيمة) التى أطلقها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس اشرف رشاد الشريف فى إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياه كريمة)  لتحسين أوضاع المرأة المصرية.

كما تناولت أيضا موضوع تنظيم الأسرة وأهميته على صحة الأم وأطفالها  وفي السياق نفسة نظمت أمانة المرأة بالفيوم ندوة  في إطار مبادرة انت عظيمة بقرية الحامدية بمركز الفيوم تم خلال الندوة  طرح  محاور المبادرة الثلاث محو الأمية والمشروعات الصغيرة وتنظيم الأسرة .

وذلك بحضور أمينة المرأة بمركز الفيوم وهيئة المكتب بالمركز  تم خلال الندوة الاعلان عن إنشاء ٦فصول لمحو الأمية بالقرية وانشاء مجموعات للتدريب بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة كذلك تم خلال الندوة التأكيد علي أهمية تنظيم الأسرة وآثارها الصحية والاقتصادية علي الأسرة والمجتمع   .

وقد أشارت الدكتورة ميرفت عبد العظيم أمينة المرأة بالفيوم أن مبادرة أنت عظيمة تأتي فى إطار دور الحزب لتحقيق التواصل  مع المرأة والفتاة المصرية لزيادة الوعى بالقضايا الاجتماعية و السياسية وخاصة فى المناطق النائيةخاصة وأن  الاهتمام بالمراه المصرية وشؤنها يعد أحد الأهداف الراسخة فى كيان الحزب، انطلاقا  بأن المرأة أحد أهم الركائز المجتمع وأن تثقيفها ينعكس بشكل كامل على مستقبل كل  أفراد الأسرة.
أنت عظيمة.. مبادرة حزب مستقبل وطن بقريتي سعد روبي والحامدية في الفيوم
أنت عظيمة.. مبادرة حزب مستقبل وطن بقريتي سعد روبي والحامدية في الفيوم
أنت عظيمة.. مبادرة حزب مستقبل وطن بقريتي سعد روبي والحامدية في الفيوم
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