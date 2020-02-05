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محافظات

محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي والأعمال الإنشائية بمجلس مدينة السنطة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:25 م
محافظ الغربية الدكتور
محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي
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احمد علي
تفقد محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ المركز التكنولوجي بمدينة السنطة الذي يقدم خدماته تجريبيًا للمواطنين ، وذلك في إطار الحرص على سرعة تقديم الخدمة لتقليل الوقت والجهد والقضاء على الإجراءات الروتينية المعقدة.


جاء ذلك على هامش جولتهم اليوم بمركز السنطة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية ، كما تفقد أيضًا الأعمال الإنشائية بمقر المجلس بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه.

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وأكد محافظ الغربية على ضرورة مراعاة أعمال البنية التحتية للتحول الرقمي للمبنى لربط جميع الإدارات ببعضها ، موجهًا رئيس مركز ومدينة السنطة بمتابعة الأعمال بصفة مستمرة للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي والأعمال الإنشائية بمجلس مدينة السنطة
محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي والأعمال الإنشائية بمجلس مدينة السنطة
محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي والأعمال الإنشائية بمجلس مدينة السنطة
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