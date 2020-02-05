محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي والأعمال الإنشائية بمجلس مدينة السنطة

تفقد محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ المركز التكنولوجي بمدينة السنطة الذي يقدم خدماته تجريبيًا للمواطنين ، وذلك في إطار الحرص على سرعة تقديم الخدمة لتقليل الوقت والجهد والقضاء على الإجراءات الروتينية المعقدة.









جاء ذلك على هامش جولتهم اليوم بمركز السنطة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية ، كما تفقد أيضًا الأعمال الإنشائية بمقر المجلس بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه.





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وأكد محافظ الغربية على ضرورة مراعاة أعمال البنية التحتية للتحول الرقمي للمبنى لربط جميع الإدارات ببعضها ، موجهًا رئيس مركز ومدينة السنطة بمتابعة الأعمال بصفة مستمرة للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.