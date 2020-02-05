وفد مصري يبحث في چيبوتي التعاون الثنائي في مجال الكهرباء والطاقة الشمسية

بحث وفد يضم عددا من شركات المقاولات المصرية ، والشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية مع وزير الكهرباء في چيبوتي ، يونس جيدي ، التعاون في مجال الكهرباء ، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية وكذا مشروعات البنية الأساسية والإسكان.





وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن زيارة الوفد تأتي في إطار دعم مصر لجهود چيبوتي في معالجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها البلاد خلال شهر نوڤمبر الماضي ، جراء ما شهدته من فيضانات ألحقت دمارًا كبيرًا بالبنية الأساسية للبلاد.





وصرح السفير المصري في چيبوتي محمد مصطفى عرفي ، بأن الوفد قام بإعداد دراسة استكشافية حول احتياجات جيبوتي على الصعيد التنموي ، وكيفية تلبيتها، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، ووقوف مصر إلي جانب "أشقائها " العرب والأفارقة في مساعيهم لتحقيق التنمية ، ومواجهة ما يتعرضون له من أزمات أو كوارث.





وشدد على أن الزيارة تؤكد حجم الثقة التي توليها جيبوتي لمصر ، ولدورها الداعم والمساند لها.