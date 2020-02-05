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فن

سعر صادم لحذاء شاكيرا في حفلها ب super bowl

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:43 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
كشفت تقارير بالصحف الاجنبية ان حذاء النجمة العالمية شاكيرا الذي ارتدته في حفل بsuper bowl   يصل تكلفته ل٣٠ الف دولار اي ما يعادل ٣٠٠ الف  جنيه.

وقالت التقارير الاجنبية ان حذاء شاكيرا كان مرصعا ب 30 الف بلورة من ماركة سواروفسكي.

واستنسخت شاكيرا خلال الحفل اطلالة من شخصية ‪zooptia‬ الكرتونية التي قدمتها بالأداء الصوتي في فيلم الرسوم المتحركة ‪Zootopia‬.
وكتبت شاكيرا عقب الحفل تغريدة بموقع التدوينات الصغيرة تويتر دعم جمهورها هو أفضل هدية لها وأيضا وجود معها فريق عمل مجتهد ومذهل.


وبعد أداء المغنية الكولومبية – اللبنانية التي تبلغ من العمر 43 عاما وتقديمها عروض استعراضية وغنائية، كانت شاكيرا حديث العالم وأصبحت الـ تريند الأول في العالم اذ اشتاق جمهورها اليها خاصة انها في الأشهر الأخيرة لم تقدم حفلات غنائية.
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