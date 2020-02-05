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المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة: مستشفى بهية تعد رسالة لكل نساء العالم ..فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:57 م
هاربين أرورا، رائدة
هاربين أرورا، رائدة الأعمال الهندية
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اسراء صبري

قالت هاربين أرورا، رائدة الأعمال الهندية، انها ممتنه لوجود بمستشفي بهية، كما انها عبرت عن سعادتها بهذا الصرح الطبي العظيم.



وأشارت هاربين أرورا، أثناء مداخلتها على قناة "ten"، إلى ان مستشفى بهية نموذج للعالم كله و موضحة أنها توضح لدول العالم  كيف توجه اهتمامها بالامراض النسائية.


 
وأوضحت هاربين أرورا، ان المستشفى بدأ على يد سيدة، وأنه يعتبر رسالة الى كل النساء فى كيفية تحويل الألم إلى قوة.



وجاءت زيارة "هاربين أرورا"، رائدة الأعمال العالمية ومؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بحضور الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة، في إطار زيارتها لمصر للتحضير المنتدى الذي يعقد لأول مرة في مصر في مارس المقبل.


كما ان الوزارة تهدف الى بحث ترتيبات منتدى الاقتصادي العالمي للمرأة وذلك بالترتيب مع المجلس القومى للمرأة.

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