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رياضة

الأهلى يحدد موعد السفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:54 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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القسم الرياضي
استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى على السفر إلى الإمارات يوم 18 فبراير الجارى استعدادا لمواجهة فريق الزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها يوم 20 من نفس الشهر .

ومن المقرر أن خوض فريق الأهلي مرانين فى الامارات قبل خوض المباراة المرتقبة أمام منافسه التقليدى.

ويختتم الفريق تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز المقرر إقامتها بملعب الدفاع الجوى.

وحرص الجهاز الفني، على الاستعانة بملخص لمجموعة من مباريات بيراميدز لعرضها على اللاعبين تتضمن آخر مباريات الفريق في الكونفدرالية والدوري.


ويسعى فايلر لتحديد مواطن القوة والضعف بالفريق المنافس قبل مواجهة الغد في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب الدفاع الجوي.
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