الأهلى يحدد موعد السفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى على السفر إلى الإمارات يوم 18 فبراير الجارى استعدادا لمواجهة فريق الزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها يوم 20 من نفس الشهر .





ومن المقرر أن خوض فريق الأهلي مرانين فى الامارات قبل خوض المباراة المرتقبة أمام منافسه التقليدى.



