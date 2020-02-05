AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصرية ميار شريف تنافس بقوة على لقب بطولة زد المفتوحة للسيدات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:30 م
ميار شريف لاعبة التنس
ميار شريف لاعبة التنس
Advertisements
القسم الرياضي
بعد أداء مبهر في دورة الألعاب الأفريقية الماضية بالمغرب أهلها لاقتناص مكان ثمين في أولمبياد طوكيو 2020 كأول لاعبة تنس مصرية تتأهل للأولمبياد، والقفز قرابة ال 70 مركزًا في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، أصبحت ميار شريف المصنفة رقم 188 عالميًا، من أقوى المنافسات على لقب بطولة "زد الدولية المفتوحة للسيدات" التي تقام فعالياتها في الفترة بين 10 حتى 16 فبراير 2020 على ملاعب مجمع "زد" الرياضي التابع لشركة "أورا" للاستثمار العقاري، حيث تلعب ميار شريف بين جمهورها وعلى أرضها، ما يهيئ جميع الظروف لتقديم أداء مشرف في البطولة بين نظيراتها.

باستضافة "زد" الشيخ زايد للبطولة وتنظيمها، تم منح ميار شريف بطاقة Wildcard التي تمكنها من التأهل للبطولة والمنافسة على أدوارها الأساسية، دون خوض الأدوار المؤهلة، دعمًا للبطولات المصريات وتشجيعًا للمرأة المصرية على ممارسة الرياضة.

أكدت اللجنة المنظمة للبطولة، والتي يبلغ مجموع جوائزها 100,000 دولار أمريكي، استقبالها 64 لاعبة من أبرز نجمات التنس العالميات، يمثلن أكثر من 25 دولة على مستوى العالم، منها أوكرانيا وسلوفاكيا وكازاخستان وألمانيا وفرنسا واسبانيا وسويسرا ورومانيا وسلوفينيا واليابان وإيطاليا وصربيا وهولندا وروسيا وجورجيا والصين وبلجيكا وكرواتيا والدنمارك ومصر البلد المضيف.

وقد أعربت اللاعبة ميار شريف عن سعادتها بالانضمام للبطولة والمنافسة إلى جانب لاعبات دوليات ومصنفات عالميات، حيث يساهم ذلك في تحسين قدرات اللاعبين المحليين، بالاحتكاك بمواهب عالمية، كما يحسن من الترتيب العالمي للاعبين. وأكدت اللاعبة على استعدادها للبطولة، حيث أن تقديم أداء مميز في البطولة سيعد دفعة لها في أولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه أشار محمد الغزاوي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إلى أهمية خطوة استضافة مزيد من البطولات العالمية في مصر، لتيسير مشاركة اللاعبين المصريين في بطولات عالمية ممن يواجههم مشكلات في السفر والمشاركة الدولية والتي عادة ما تكلف الكثير، وتمنع المواهب من الظهور على الساحة الدولية.

وتعد البطولة واحدة من كبريات بطولات التحدي الدولية للسيدات على مستوى العالم وهي الاولى من نوعها التي تقام في القاهرة وتضم العديد من اللاعبات العالميات المصنفات بالتصنيف العالمي للاتحاد الدولي للتنس لدعم وتنشيط السياحة الرياضية في مصر التي باتت قبلة مميزة لتنظيم أكبر وأقوى البطولات العالمية بمختلف الرياضات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرياضة النسائية المصرية 2019: إنجازات عربية وأفريقية وعالمية

محمد صفوت يودع بطولة أستراليا للتنس بالخسارة من الـ 84 عالميا

التونسية أنس جابر تتأهل إلى الثمن النهائى بنهائيات التنس بأستراليا

انطلاق أكاديمية "برشلونة توتال" العالمية لاستكشاف مواهب التنس بمجمع ZED الرياضي

64 لاعبة من نجمات التنس يشاركن فى بطولة زد الدولية الأولى للسيدات

ترشيحاتنا

30 صورة من جنازة الفنانة نادية لطفي

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا.. تعرف عليه

فيديوجراف.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 5 أيام

نطت من البلكونة.. قرار من النيابة في قفز فتاة من شقة دعارة في المعصرة لحظة وصول الشرطة

سر غياب يسرا عن جنازة نادية لطفي

اعترافات المتهمين باغتصاب ممثلة الجيزة: كنا فاكرينها شغالة فى الدعارة طلعت محترمة وملهاش ف الحرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجيش السعودي الأول خليجيا والثاني عربيا والرابع إقليميا على قائمة أقوى الجيوش

مش بردانة.. كيم كارداشيان تتألق فى إطلالة جريئة بالأصفر

صورة تنشر لأول مرة لـ الأميرة كيت ميدلتون في الإعدادية.. شاهد