مهاجم الهلال السعودي يقترب من الرحيل لهذا النادي

كشفت تقارير صحفية على أن بافيتمبي غوميز مطلوب في مهمة إنقاذ من خلال عودته لفريقه السابق غالطة سراي التركي ، الذي عاني من عقم تهديفي ، بعد انتقاله إلى الهلال صيف 2018.
ووفقا لصحيفة Fanatik التركية ، فإن إدارة غالطة سراي تبدي أسفها في الوقت الرهان على ضياع فرصة التمسك بالأسد الفرنسي ، بعد التفريط فيه بسبب طلبه بزيادة راتبه في عقد المبرم بين الطرفين.
كما أشارت على ان الإدارة التركية ، رفضت منح غوميز 500 ألف يورو كزيادة في عقده ، لتفتح باب الرحيل أمامه ، والبحث عن ناد آخر يستفيد منه ماديا.
واعترفت على ان الفريق التركي خسر جهود غوميز في المنطقة الأمامية ، فبعد رحيله عن غالطة سراي ، حاول النادي تعويضه بـ" 5" مهاجمين بقيمة 28 مليون يورو، سجلوا خلال موسم ونصف 25 هدف فقط، في حين أن المهاجم الفرنسي سجل 29 هدف في موسم 2017-2018.
ويمتلك الفرنسي غوميز 50 هدفا سجلهم في 60 مباراة لعبها مع الهلال ، حيث أحرز 34 هدفا في 46 مباراة ببطولة الدوري ، و11 هدفا 14 مباراة بدوري أبطال آسيا ، و3 أهداف في 4 لقاءات من كأس خادم الحرمين ، و هدفين في كأس العالم للأندية.