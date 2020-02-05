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رياضة

مهاجم الهلال السعودي يقترب من الرحيل لهذا النادي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:55 م
جوميز مهاجم الهلال
جوميز مهاجم الهلال السعودي
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القسم الرياضى
اقترب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال السعودي من الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم والانضمام لصفوف جالطة سراي التركي وذلك بعدما وجدت نية مجلس ادارة الموج الأزرق في التخلي عن خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت تقارير صحفية على أن بافيتمبي غوميز مطلوب في مهمة إنقاذ من خلال عودته لفريقه السابق غالطة سراي التركي ، الذي عاني من عقم تهديفي ، بعد انتقاله إلى الهلال صيف 2018.

ووفقا لصحيفة Fanatik التركية ، فإن إدارة غالطة سراي تبدي أسفها في الوقت الرهان على ضياع فرصة التمسك بالأسد الفرنسي ، بعد التفريط فيه بسبب طلبه بزيادة راتبه في عقد المبرم بين الطرفين.

كما أشارت على ان الإدارة التركية ، رفضت منح غوميز 500 ألف يورو كزيادة في عقده ، لتفتح باب الرحيل أمامه ، والبحث عن ناد آخر يستفيد منه ماديا.

واعترفت على ان الفريق التركي خسر جهود غوميز في المنطقة الأمامية ، فبعد رحيله عن غالطة سراي ، حاول النادي تعويضه بـ" 5"  مهاجمين  بقيمة 28 مليون يورو، سجلوا خلال موسم ونصف 25 هدف فقط، في حين أن المهاجم الفرنسي سجل 29 هدف في موسم 2017-2018.

ويمتلك الفرنسي غوميز 50  هدفا سجلهم في 60 مباراة  لعبها مع الهلال ، حيث أحرز 34 هدفا في 46 مباراة ببطولة الدوري ، و11 هدفا 14 مباراة بدوري أبطال آسيا ، و3 أهداف في 4 لقاءات من كأس خادم الحرمين ، و هدفين  في كأس العالم للأندية.

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