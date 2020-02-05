بعتذر.. حسن شاكوش يعترف بسرقة لحن بنت الجيران من حماقي

اعترف مغني المهرجانات حسن شاكوش، بسرقة لحن مهرجان "بنت الجيران"، من أغنية "حاجة مستخبية"، للفنان محمد حماقي، من خلال ظهوره في فيديو بصحية عمر كمال الذي شاركه غناء المهرجان، وقام بنشره عبر وسائل السوشيال ميديا.





بينما تقدّم بالاعتذار للفنان محمد حماقي، وإلى مديّن، الملحن الأصلي لأغنية "حاجة مستخبية"، وقالوا: "ايوه لحن مهرجان بنت الجيران بتاع الملحن مدين، والأغنية لحنت بفضل لحنه.. إحنا كنا عاملين فكرة كده ومكناش متوقعين ربنا يكرمنا بالشكل ده.. إحنا بنعتذر، واتمنى يجمعنا أعمال مع مدين قريب ونجيلك الاستوديو.





ورد "مدين" قائلًا: " وأنا مش زعلان منكم ولا حاجة وكلامكم ده يؤكد انكم فنانين بجد وبتحترموا وبتقدروا حقوق الناس ومبروك عليكم نجاح الأغنية ومستنيكم تنوروني في أي وقت".





"حاجة مستخبية" كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، والفيديو كليب من إخراج كوستاس إيفانوف، وإنتاج Nogoum Records.