إنجي على تستضيف رانيا يوسف في برنامج أسرار النجوم.. غدًا

تستضيف الإعلامية إنجى على الفنانة رانيا يوسف، فى برنامج أسرار النجوم غدًا الخميس الساعة الثامنة مساءً على محطة وراديو نجوم FM 100.6.





وتتحدث رانيا يوسف، عن أهم المحطات الفنية فى حياتها وبدايتها، فهي ابنة لأب كان يعمل ضابطا، وأم كانت تعمل مُضيفة جوية.





حصلت رانيا يوسف، على ليسانس آداب قسم اللغة اﻹنجليزية من جامعة القاهرة.. بدأت حياتها الفنية من خلال الوقوف أمام كاميرا الإعلانات، ثم كان أول دور لها بمسلسل "العقاب".





بينما قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم "الناجون من النار" عام 1994.. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى.



