خطأ تقني لأكاديمية الأوسكار يثير الجدل قبل إعلان الجوائز رسميا

حرصت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، على الاعتذار عبر حسابها بموقع تويتر، على خلفية نشرها قائمة توقعات جوائز النسخة الـ92، المقرر إعلانها خلال الحفل السنوي، فجر الاثنين المقبل.

حرصت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، على الاعتذار عبر حسابها بموقع تويتر، على خلفية نشرها قائمة توقعات جوائز النسخة الـ92، المقرر إعلانها خلال الحفل السنوي، فجر الاثنين المقبل.

وأعلنت الأكاديمية، قبل أيام، عن ميزة جديدة لمتابعي صفحتها الرسمية على “تويتر” البالغ عددهم 3.4 مليون شخص، بعنوان "تجربة توقعات جوائز الأوسكار"، تتيح لهم من خلالها التنبؤ بأسماء الفائزين في 24 فئة، ومن ثم نشر النتائج الإجمالية للتنبؤات المقدمة.





ولكن بدلًا من ذلك قامت الأكاديمية بنشر التوقعات وبدا أنها كانت تنشر تنبؤاتها الخاصة بها، الأمر الذي أثار حفيظة متابعي الصفحة على موقع التغريدات القصيرة.



