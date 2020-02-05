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أخبار البلد

شباب الصحفيين بعد إنهاء أزمة 32 صيادا مصريا في اليمن : المواطنون أصبح لهم درع وسيف

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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محمد غالي
أشادت جبهة شباب الصحفيين بجهود الدولة المصرية في انهاء أزمة 32 صيادا مصريا تم احتجازهم من قبل الميلشيات الحوثية في اليمن  وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن على متن طائرة خاصة  مما يؤكد إن المواطن البسيط في قلب وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعكس قوة مصر ومكانتها الكبيرة خارجيا ويثبت مما لا يدع مجالا للشك ان المصريين أصبح لهم درع وسيف في دولة 30 يونيو الجديدة.

 قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية :إن التدخل السريع من الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت وراء الحفاظ على حياة الصيادين من أبناء محافظتي دمياط وكفر الشيخ  بعد أن ذهبوا للصيد في مناطق محظورة في البحر الأحمر وتم احتجازهم من قبل الحوثيين ولولا حكمة قائد وزعيم مصر لحدث ما لم نحمد عقباة حيث كان سيتم استغلالهم في الحرب الشرسة التي مزقت اليمن .

 أضاف طوالة إن الأجهزة المصرية ضربت أروع الأمثلة في الوفاء بالعهد والوعد في حماية المصريين في الداخل والخارج حيث كانت على تواصل مستمر مع الصيادين في اليمن لمنع الاعتداء عليهم حتى نجحت جهودهم في إنقاذ هؤلاء الصيادين وأسرهم الذين عاشوا ايام صعبة من القلق والتوتر والخوف حتى عادت لهم شرايين الحياة من جديد وهم يرون أبنائهم في احضانهم ليهتفوا مرددين في صرخات مدوية "تحيا مصر.

 يحيا السيسي". أشار رئيس الجبهة إلى إنة لا خوف على مواطن ووطن قائدة عبد الفتاح السيسي الذي أعاد لمصر هيبتها وللانسان كرامته وللانسانية كلها مقومات الحق والخير والعدل ونحن فخورين بهذه الجهود المضيئة التي كشفت فلسفة الرئيس الإنسان في الاهتمام الكبير بأبناء مصر في الداخل والخارج ورسمت الأمل في غد أفضل وحياة جديدة شعارها "كرامة المصري خط أحمر" وهذا يعد إنجازا إنسانيا جديدا يضاف إلى سلسلة الإنجازات العملاقة التي تحققت على أرض مصر وسطرت ملحمة وطنية رائعة تجسدت فيها أسمى معاني الوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد.
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