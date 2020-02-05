خامنئي: إيران ستدعم الحركات المسلحة الفلسطينية بكل ما تستطيع

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن إيران ستواصل دعم "الجماعات المسلحة الفلسطينية بكل ما تستطيع.





وقال خامنئي في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المحظور في إيران، إن الولايات المتحدة كشفت النقاب عن خطتها للسلام، وأن الأمريكيين كانوا يمنون النفس بأن مشروعهم قد يتحقق.. "أولًا هذه خطوة حمقاء.. ثانيًا هذه الخطوة مؤشر على الخيانة.. ثالثًا هذا المشروع يعود من البداية بالضرر عليهم".





وأضاف: "هي خطوة حمقاء لأن هذا المشروع محكوم عليه بالفشل وسوف يموت قبل موت ترامب.. من هنا فإن الدعوات للمشاركة في الكشف عنه وإثارة الضجيج والاستثمار في مشروع لن يتحقق ليست سوى تصرف أحمق".





وتابع: "ثانيًا هي دلالة على خبث ومكر الأمريكيين لأنهم أبرموا صفقة مع الصهاينة حول موضوع يخص الفلسطينيين. إن فلسطين للفلسطينيين. من أنتم حتى تتخذوا قرارات تتعلق بفلسطين".





واعتبر أن هذه الخطوة عادت "عليهم بالضرر منذ اليوم الأول لأنه وخلافًا لمساعي أجهزة الاستكبار لجعل فلسطين طي النسيان، شكلت هذه الخطوة رافدًا لإحياء قضيّة فلسطين في كافة أرجاء العالم".





وواصل: "ستصمد المؤسسات الفلسطينيّة وسوف تصمد الحركات الفلسطينيّة المسلّحة وتواصل نهج المقاومة. لحسن الحظّ أنّ المقاومة ليست محصورة بفلسطين في غرب آسيا ولديها مدى واسع سوف يتوسّع أكثر يومًا بعد يوم".





وشدد على أن النظام الإيراني يعتبر أن: "مساندة الفصائل الفلسطينيّة المناضلة واجبنا وسوف نساندها بكافّة السّبل المتاحة وبكل وجودنا وكل ما نستطيع..يجب إرساء نظام حكم على كامل الأراضي الفلسطينيّة يتولّى اتخاذ القرارات بشأن الأمور المتعلقة بفلسطين وأمثال نتنياهو عبر الاستفتاء الشعبي. هذا هو المسار الوحيد الماثل أمام قضيّة فلسطين".