أول بطولة للبولو في دبي بجائزة 120 ألف درهم

تنطلق بطولة كأس إعمار للمبدعين 2020 المرتقبة بشغف يوم الثلاثاء 11 فبراير في نادي دبي للبولو والفروسية. وستشهد البطولة المليئة بالإثارة مواجهات بين فِرق البولو المرموقة طيلة الأسبوع، مع تنظيم إقامة النهائيات يوم السبت 15 فبراير 2020.





سيمنح النادي، بدعم من مجلس دبي الرياضي، لمتسابقي البطولة جائزة نقدية بقيمة 120 ألف درهم إماراتي، وهي جائزة جديدة لرياضة البولو في دبي.





تم الكشف عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي عُقد أمس، استضافته آبي بلوم من مجلّة الفروسية الإماراتية Show hub UAE ‏وحضره كريس نيومان، المدير التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة، وخالد عيسى الجياشي، مدير نوادي إعمار الترفيهية، وليزا ماثيوز، المدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية.





وجرى هذا الحدث في بار دبي للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية التابع لإعمار. كما استضافت المؤسسة العديد من البطولات المرموقة لرياضة البولو في السنوات الماضية، مما ساهم بشكل كبير في نجاح الرياضة في المنطقة.





يُشكّل كأس إعمار للمبدعين 2020 بطولة للمستوى المتوسط في رياضة البولو تؤديها فِرق لأبرز وجوه في الأسرة الملكية، بما فيها فريق سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وفريق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق بنقاش بولو، وفريق أبوظبي بولو، فريق بن دري بولو. وعلى مدار العقد الماضي، لعبت هذه الفِرق ضد رياضيين مهرة من أعلى المستويات، واستطاعت تحقيق الفوز في بطولات أهداف البولو منخفضة إلى عالية المستوى.





وعلّق كريس نيومان، مدير العمليات لمجموعة إعمار للضيافة، على البطولة قائلًا: "يُقال أن البولو هي "رياضة الملوك" وتؤدّي اللعبة المرموقة دورًا مهمًا في تنويع محفظة إعمار في مرافق الاستجمام والترفيه. ويسرنا أن نشكّل جزءًا من البطولة التاريخية ونتطلع بشوق إلى نهائيات كأس إعمار للمبدعين 2020. ومع وجود فِرق مميزة وخلفية خلّابة لنادي دبي للبولو والفروسية التابع لإعمار، فإننا على ثقة أنّ التجربة ستكون ذكرى لا تُنسى."