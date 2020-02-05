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رياضة

عبد الناصر محمد يكشف أسباب رحيله عن نادي مصر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:12 م
عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد
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القسم الرياضى

أكد عبدالناصر محمد، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر، أن قرر تقديم استقالته من منصبه، بعدما واجه فريق سوء توفيق في المباريات الماضية بالدوري.


وقال عبدالناصر محمد، في تصريحات إذاعية: "عقدت جلسة مع مسئولي نادي إف سي مصر، صباح اليوم الأربعاء، قدمت خلالها استقالتي من منصبي"، مؤكدا: "إدارة النادي كانت ترغب في استمراري، ولكنني أصريت على الاستقالة، بعدما واجهنا سوء توفيق في المباريات الماضية، وتعرضنا لظلم تحكيمي كبير خلال مواجهة بيراميدز، بعد قيام الحكم بطرد ثلاثة لاعبين وهو ما ادى إلى خسارتنا المباراة بهدفين مقابل هدف، على الرغم أننا لا نستحق الخسارة".


وأضاف :"الفريق قادر على البقاء في الدوري، خاصة أن هناك تقاربا كبيرا في النقاط، ولكن الأهم أن يكون اللاعبين لديهم إصرار على تحقيق ذلك"، مؤكدا أن الإدارة لم تقصر مع الفريق على الإطلاق".


وأشار: "لم نكن في مستوانا خلال مباراة طلائع الجيش بالأمس، حيث كان المنافس أفضل، خاصة أنه دعم صفوفه بخمسة لاعبين مميزين في انتقالات يناير".


يذكر أن ادارة نادي مصر، قررت تعيين خالد جلال، مديرا فنيا للفريق خلفا لعبدالناصر محمد.

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