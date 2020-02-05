قرار مفاجئ من الترجي التونسي بشأن قرعة دوري أبطال إفريقيا

تقام اليوم الأربعاء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في أحد الفنادق الشهيرة، التي يشارك بها 4 فرق مصرية.





ويشارك في دوري أبطال أفريقيا قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك، بينما يشارك بيراميدز والمصري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





ومن المنتظر أن تقام قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءً.





وينتظر النادي الأهلي مواجهة فريق من صن داونز ومازيمبي والترجي التونسي، بينما ينتظر نادي الزمالك أحد الثلاثي النجم الساحلي وصن داونز والترجي التونسي.





بينما على الجانب الآخر تقام قرعة الكونفدرالية الإفريقية بين 8 أندية وهم بيراميدز والمصرى وحوريا الغينى والنصر الليبى ونهضة بركان المغربى وزانكو الزامبى وحسنية أغادير المغربى وأنيمبا النيجيرى.





قرر مسئولو نادي الترجي التونسي عدم حضور قرعة لقاءات الدور ربع النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروى الجارى .وأكدت العديد من الصحف التونسية أن مسئولى الترجي قرروا عدم السفر إلى القاهرة وعدم حضور قرعة الدور ربع النهائى من منافسات الشامبيونزليج .ويأتى عدم حضور الترجي التونسي لمنافسات قرعة دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالى خلال السنوات الماضية ، وأكد مسئولو الترجي للصحف التونسية أن عدم حضور قرعة الدور ربع النهائى من منافسات البطولة الإفريقية أصبح أمرا معتادا " بشري سارة " للفريق التونسي خاصة إنه توج باللقب فى العاميين الماضيين .