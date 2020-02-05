تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس إسبانيا

يحل برشلونة ضيفًا على أتلتيك بلباو الذي ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-0 بهدف سجله المخضرم أريتز أدوريز في الدقيقة 89 في المرحلة الأولى من الدوري في 16 أغسطس الماضي.





وتلعب المباراة غدا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 بتعليق فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي.





كما أنّ برشلونة يعاني الأمرّين لتحقيق الانتصارات بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين خليفة إرنستو فالفيردي المُقال من منصبه عقب خروج النادي الكاتالوني من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر المحلية التي أقيمت في الرياض مطلع العام الحالي.





وكانت آخر معاناة لبرشلونة فوزه الصعب على ضيفه ليفانتي 2-1 الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.





وحقق برشلونة الفوز أربع مرات بقيادة سيتيين بينها ثلاثة انتصارات صعبة على غرناطة (1-0) وليفانتي (2-1) في الدوري وإيبيتزا من الدرجة الثانية (2-1) في دور الـ32 لمسابقة الكأس، وكان الفوز الكبير الوحيد على ليغانيس في ثمن نهائي المسابقة، مقابل خسارة واحدة كانت بهدفين نظيفين أمام فالنسيا الذي هزمه 2-1 في نهائي مسابقة الكأس الموسم الماضي.



