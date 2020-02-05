"الوطنية للتصدي لمظاهر التطرف" تدشن مؤتمر "معا ضد الإرهاب"..صور وفيديو

نظمت اليوم الهيئة الوطنية للتصدي لمظاهر التطرف والإرهاب مؤتمرا بعنوان " معا ضد الإرهاب" حضره العديد من السياسيين والشخصيات العامة أبرزهم اللواء محسن الفحام عضو هيئة تدريس أكاديمية الشرطة و اللواء فؤاد عرفه رئيس قسم المعلومات والتقديرات بالمخابرات الحربيه الأسبق والقاضي الدكتور هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل و القس بولس عدلي كاهن كنيسة القديس بولس الرسول و الداعية الاسلامي إسلام النواوي عضو الإدارة العامة للفتوي وبحوث الدعوي بوزارة الأوقاف و الفنان طارق الدسوقي .





وأكد الحاضرون أن مصر تشهد في الآونة الراهنة تحديات غير مسبوقة ما بين اللحاق بالركاب العالمي وحجز مكانة تليق باسمها الأبي بين مصاف الدول المتقدمة وما يتطلبه ذلك من الانخراط في عالم عنوانه التطور والتقدم وما بين حرب غير مسبوقة من جماعات الارهاب والتطرف الدافعين بأمتنا الي عصور الظلام السحيق حيث الدم والكراهية هما العنوان .





وأكدوا على ضرورة الاصطفاف للتصدي لآفة ذلك العصر ونلتف حول رايتنا المصرية ناكرين لكل ما يفرقنا من اتجاهات سياسية أو توجهات حزبية أو تيارات مجتمعية ، فلا مناص ولا خلاص من التطرف والارهاب إلا بوحدتنا .





وخلال المؤتمر دشن الحضور شعار "معا ضد الارهاب" صائغين فيه مبادرة وطنية للتصدي لمظاهر التطرف والإرهاب والتأكيد على أن المجتمع المصري ضلع أساسي في تلك المعركة وأن ما يقوم به رجالنا البواسل بالقوات المسلحة والشرطة المصرية مصان ومصون لدينا وأننا جميعا نلتف حولهم كدرع واق.







