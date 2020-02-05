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فن

لماذا لا يفكر شيكو في ترك الكوميديا؟.. تعرف على السبب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:30 م
شيكو
شيكو
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محمد نحلة

كشف الفنان شيكو فى تصريحات لـ«صدى البلد» عن الأسباب التى تجعله لايفكر فى تقديم أدوار بعيدة عن الكوميديا.


وقال :"أحب الكوميديا، وأحب أن أشاهدها، وأن أستمر فى تلك المنطقة".


وتابع:" ولا أعرف إذا عرض عليّ سيناريو بعيد عن الكوميديا، هل سأوافق عليه أم لا؟ وإذا وافقت، هل سأقدم الدور بشكل مناسب أم لا. 


شيكو عرض له مسلسل " اللعبة" وتدور أحداثه في إطار من التحدي والمغامرات حول شابين تجمعهما صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان العديد من المشاكل في إطار كوميدي.


اللعبة" بطولة هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وعارفه عبد الرسول، بجانب عدد من النجوم والوجوه الصاعدة.


‏المسلسل من ‏تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التوني‎.

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