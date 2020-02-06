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تكنولوجيا

شاهد.. أول فيديو بدقة 8K على يوتيوب بكاميرا هاتف ذكي

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت شركة Qualcomm الشهيرة بصناعة أفضل معالجات الهواتف الذكية فى العالم عن أول فيديو مصور بدقة 8K على يوتيوب، كان قد تم تصويره بكانيرا هاتف ذك، وذلك بفضل أحدث معالج لها وهو الجبار Snapdragon 865 chipset.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، سيكون أول هاتف ذكى فى العالم مزدو بها المعالج الخارق هو Samsung Galaxy S20، والذى سيطرح فى اقل من اسبوع بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية حيث ينتظره ملايين المستخدمين حول العالم.

ويستطيع معالج Snapdragon 865 chipset القوى معالجة 2 جيجابيكسل فى الثانية الواحدة مما يمكنه لإخراج مقاطع فيديو بدقة خارقة، كما يستطيع إلتقاط صور حتى دقة 200 ميجابيكسل بمنتهى السهولة.

وتعتمد فكرة هندسة معالج Snapdragon 865 chipset على الربط بينه وبين مستشعر Sony IMX586 48MP، كما أن دقة الكاميرا البالغة 108 ميجابيكسل فى Samsung Galaxy S20 ستمكنه من إخراج مقطع فيديو بدقة 8K من هاتف ذكى فقط.

يذكر أن Samsung Galaxy S20 سيصدر رسميًا فى يوم 11 فبراير، وذلك على هيئة 3 إصدارات مختلفة تلبى جميع الأذواق والإحتياحات.
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