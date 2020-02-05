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فن

تامر فرج يكشف سبب نجاح مسلسل الآنسة فرح

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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ندى فكري- ماجدة المهدي- عدسة: أشرف العمدة
كشف الفنان تامر فرج، عن تفاصيل تجربته في مسلسل الانسة فرح، وأعرب عن فرحته بنجاح العمل.

وأشار إلى أن شخصية القبطان كانت أحد أسباب نجاح العمل، فلها أثر بالغ على جمهوره، لافتا إلى ردود الأفعال حول العمل فاقت توقعاته.  

جاء ذلك خلال احتفال صناع فيلم "رأس السنة"، بالعرض الخاص له، أمس، في احدى السينمات بالزمالك، حيث حضره  كل من  المنتج وكاتب السينايو محمد حفظي، والفنانون "بسمة، جيهان خليل، هاجر الشرنوبي، تامر فرج"، وعدد من نجوم الفن، والمخرج محمد صقر.

وهنأ الفنان تامر فرج، أبطال فيلم راس السنة، معلنا أنه ينتظر مفاجأة من محمد حفظي، ستشهد ظهور وجوه جديدة، أو إطلاق أغنية جديدة للفيلم، وأنه يتوقع له نجاحا باهرا. 

يذكر ان احدث اعمال " تامر فرج" مسلسل الانسه فرح  بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، و من إخراج أحمد الجندى.
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