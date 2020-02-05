لتلبية احتياجات مؤسسات الدولة.. العربية للتصنيع تستقبل وفد تاتونج التايوانية .. ومباحثات في "التابلت والحواسب والإلكترونيات والاتصالات ونظم التحول الرقمي"

الفريق عبد المنعم التراس:





= إطلاق أحدث التقنيات المصممة خصيصًا لتمكين التجارة والإقتصاد الرقمي

= الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة امكانياتها لنقل وتوطين التكنولوجيا في صناعة التابلت

= إنشاء البنية الأساسية المعلوماتية الخاصة بالمنصات الإلكترونية وخدمات التحول للاقتصاد الرقمي = نطلع لعقد شراكة "تاتونج" العالمية وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة, في مجال المشروعات التعليمية = توجيهات رئاسية لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجال الصناعات الإلكترونية والإتصالات والحواسب اللوحية = تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والجامعات والوزارات وكافة المؤسسات الصناعية وخدمات الحكومة الذكية



أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال الصناعات الإلكترونية والإتصالات والحواسب اللوحية بكافة أنواعها بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال





جاء هذا خلال زيارة وفد شركة "تاتونج" التايوانية العالمية وشركة "ECS" التابعة لها والمتخصصة في أجهزة الحواسب والتابلت.





وتأتي تلك الزيارة في إطار إستراتيجية العربية للتصنيع لتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر.





وتناولت المباحثات الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به شركة "تاتونج" من خبرات في مجال الإلكترونيات والحواسب اللوحية كما تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركة التايوانية وتحديد آليات تعزيز التعاون على تبادل الزيارات للتعرف علي الإمكانيات والاحتياجات.





وجرى بحث إمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة التابلت والحواسب اللوحية والإلكترونيات والإتصالات وتكنولوجيا نظم التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية ومستلزمات الحواسب والتليفونات المحمولة والعدادات الذكية.





وحول هذا الصدد أشار "التراس" إلي تطلع الهيئة العربية للتصنيع لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع شركة "تاتونج" العالمية وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة, في مجال المشروعات التعليمية.





وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة امكانياتها لنقل وتوطين التكنولوجيا في صناعة التابلت وإنشاء البنية الأساسية المعلوماتية الخاصة بالمنصات الإلكترونية وخدمات التحول للإقتصاد الرقمي وإطلاق أحدث التقنيات المصممة خصيصًا لتمكين التجارة والإقتصاد الرقمي من الإزدهار علي المستويات المحلية والإقليمية والقارية.





وأضاف أن العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والجامعات والوزارات وكافة المؤسسات الصناعية وخدمات الحكومة الذكية مشددا علي الميزة التنافسية التي تتميز بها مصر، وتوقيعها عددا من إتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإفريقية والأوروبية تسمح بدخول منتجاتها لهذه الأسواق دون جمارك وهو ما يفتح المجال لتسويق منتجات المشروعات المشتركة للسوق الخارجي من خلال مصر، لافتًا إلي ضرورة مراعاة الجودة العالية والأسعار التنافسية العالمية لهذه المنتجات.





من جانبه, أشاد " فينسن تشن " رئيس شركة ECS للتعاون الدولي بتوجه الحكومة المصرية نحو توطين صناعة التابلت والحواسب اللوحية وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين, مؤكدا أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.





وأشار "تشن" إلي أهمية الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في العديد من أوجه التصنيع، مؤكدا أهمية توطين التكنولوجيا للمشروعات التي تنفذها الشركة بمصر بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع على هذه التكنولوجيا الحديثة .



