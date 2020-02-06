AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

في 3 اجتماعات.. محلية البرلمان تناقش موازنة الوزارة والمحافظات

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
أحمد أيمن
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الخميس، 3 اجتماعات لمناقشة موازنة الدولة بمختلف القطاعات المحلية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019، فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة عن العام المالي 2018/2019.

كما تناقش خلال اجتماعها الثالث الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن العام المالي 2018/2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل اجتماع الأول للجنة الفرعية بالبرلمان لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030

ضمن استراتيجية 2030.. البرلمان يناقش التعريف بموازنات البرامج والأداء

المالية: التنمية البشرية أكبر ضمانة لنجاح موازنات البرامج والأداء

خطة البرلمان تشكل مجموعة عمل لمناقشة الحساب الختامي لـ 22 وزارة

برلماني: خبراء دوليون أكدوا أن مصر تسير على الطريق الصحيح

تفاصيل اجتماع مجموعة العمل الخاصة بوضع تقرير الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء 2018-2019

ترشيحاتنا

حظك اليوم الخميس 6-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

بكاء وتوتر ينتاب أبطال فيلم «صندوق الدنيا» ..فيديو

بيراميدز إلى النهائي.. شوبير يعلق على قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية

لو ابنك بيسنن.. 6 نصائح اتبعيها في هذه المرحلة

شوبير يقدم روشتة فوز الأهلي على صن داونز ويوجه رسالة لـ الجماهير

فرجاني ساسي يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك ووجهته المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على البوتاجاز؟

توقفي عنها فورا.. 5 عادات يومية تسبب ترهل البطن

تصرف غامض.. ذئب يرسم رمزا غريبا على الأرض ..شاهد