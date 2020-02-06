في 3 اجتماعات.. محلية البرلمان تناقش موازنة الوزارة والمحافظات

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الخميس، 3 اجتما عات لمناقشة موازنة الدولة بمختلف القطاعات المحلية.





وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019، فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة عن العام المالي 2018/2019.





كما تناقش خلال اجتماعها الثالث الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن العام المالي 2018/2019.



